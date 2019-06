Zona Franca de Vigo pon en marcha o programa Mulleres Conselleiras de Galicia

Cunha mesa de traballo na que participaron quince homes e mulleres membros de consellos de administración de empresa, comezou en Zona Franca o Programa Mulleres Conselleiras de Galicia. Un programa que, como dixo David Regades no acto de apertura, ponse en marcha “para conseguir a necesaria diversidade de xénero nos Consellos de Administración que achegue valor á empresa galega”.

Nesta apertura, ademais do delegado, tamén participaron a presidenta da Deputación, Carmela Silva, quen afirmou que “se a igualdade xa está no debate filosófico tamén debe de estar no debate económico” e a conselleira independente de Cellnex Telecom (IBEX 35) e socia de Seeliger e Conde, Marieta do Rivero, membro destacado do consello de International Women´ s Forum Spain e do consello asesor de Mutualidad da Avogacía quen dixo que é preocupante a baixa porcentaxe de mulleres directivas que actualmente hai nas empresas cotizadas españolas e que se a muller non chega a postos de dirección, dificilmente poderá asumir cargos nos consellos de administración.

Este programa foi deseñado en Zona Franca sobre unha proposta de Elena Espinosa quen, no seu anterior desempeño como conselleira detectou a necesidade de propoñer accións e identificar as barreiras que frean o acceso das mulleres aos Consellos de Administración.

Regades resaltou a importancia da cuantificación do problema da desigualdade e achegou datos como que “aínda que a presenza da muller nas sociedades cotizadas do mercado continuo español incrementouse o 3,9% durante o ano 2018, ata sumar 268 conselleiras, unha cifra que supón o 20,3% do total dos 1.320 membros dos Consellos de Administración. Este aumento aínda deixa á muller lonxe dos postos con funcións executivas e sitúaa moi lonxe de cumprir a recomendación que recolle o Código de Bo Goberno da CNMV de contar polo menos cun 30% de conselleiras en 2020.” E engadiu que “nas sociedades cotizadas españolas, a porcentaxe de mulleres conselleiras alcanzou o 18,9% sobre os total conselleiros e tan só o 14,3% de mulleres están na alta dirección”. “Temos máis datos do que sucede en España pero que sucede en Galicia? Isto é o que queremos saber con datos e iso é o que queremos coñecer cientificamente para poder acelerar o proceso” resumiu o delegado como obxectivos do programa.