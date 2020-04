Zona Franca adxudica o desenvolvemento dunha web de apoio a proxectos emprendedores do sector Mariño-Marítimo da Eurorrexión

Como unha das principais accións a desenvolver pola Zona Franca dentro do Proxecto Sherpa do Mar, esta mañá o Delegado asinou o contrato coa empresa Ilunion Tecnoloxía e Accesibilidade S.A, do grupo ONCE, para o desenvolvemento dunha plataforma Web, denominada i- Sherpa, que dará apoio ao proxecto europeo para a mellora tecnolóxica do sector mariño-marítimo da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Como explicou David Regades, o obxectivo fundamental deste proxecto é que se cren novas empresas que, en base ás sinerxias tecnolóxico-científicas existentes, sexan capaces de xerar emprego con especial atención ao colectivo novo da nosa sociedade.

A plataforma web i‐ Sherpa será a principal ferramenta operativa do proxecto Sherpa do Mar e o seu obxectivo é facilitar o traballo dos mentores, emprendedores/ as e empresas implicadas neste proxecto transfronteirizo deseñado para mellorar a competitividade dos sectores vinculados ao mar da nosa eurorrexión. A plataforma i- Sherpa establecerá unha listaxe de cuestionarios de desempeño e cálculo de indicadores en base ao que se poderá establecer un plan de acción así como monitorar a evolución deste proxecto que vai poñer en marcha unha nova rede transfronteiriza que cre e consolide novas actividades empresariais intensivas en coñecemento no ámbito mariño-marítimo.

Ademais desas funcións, e a modo de catálogo de ideas de negocio de acceso público, i- Sherpa servirá tamén de soporte para a publicación de información sobre os proxectos de emprendemento que vaian xurdindo por mor desta inciativa. Adicionalmente, ofrecerá un espazo que servirá de punto de encontro entre ofertantes e demandantes de coñecemento no sector mariño-marítimo da Eurorrexión. Prevese, se as circunstancias actuais permíteno, que esta plataforma estea operativa antes do verán para que, canto antes, chéguese á creación de empresas na contorna mariña.

O proxecto Sherpa do Mar

Sherpa do Mar é un dos tres proxectos da convocatoria POCTEP 2019, cofinanciado nun 75% polo FEDER, nos que a Universidade de Vigo é o principal beneficiario e no que Zona Franca participa como un dos nove socios cunha achega que roldará os douscentos mil euros. O proxecto ten como obxectivo crear e revitalizar unha plataforma eurorregional en Galicia e o norte de Portugal para a promoción da competitividade no sector marítimo a través da promoción de empresas de base tecnolóxica con alto valor engadido.

O proxecto está liderado polo grupo REDE da Universidade de Vigo e, xunto con este grupo de investigación, participan Campus do Mar e o Vicerreitorado de Investigación, o Consorcio Vigo Franca, a Axencia Galega para a Innovación ( GAIN), a Universidade de Santiago de Compostela e A Coruña pola parte galega e Asociación de Transferencia de Tecnoloxía de Asprela ( UPTEC), a Universidade de Inovación do Porto ( UPorto- UPIN), o Centro Interdisciplinario de Investigación Mariña e Ambiental ( CIIMAR) e o Foro da Asociación de Economía do Océano, polo lado portugués.