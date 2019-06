Vigo reúne a máis de 200 expertos no Congreso Nacional de Biotecnoloxía

Organizado polo grupo Bioenxeñaría e Procesos Sostibles, Biosuv, da Universidade de Vigo. Inclúe por primeira vez unha liña temática sobre produtos e procesos biotecnolóxicos de orixe mariña

Ao redor de 200 especialistas participarán do 10 ao 13 de xuño en Vigo no Congreso Nacional de Biotecnoloxía, BIOTEC 2019, un evento auspiciado pola Sociedade Española de Biotecnoloxía e organizado polo grupo de Bioenxeñaría e Procesos Sostibles, Biosuv, da Universidade de Vigo. A cita, que terá lugar na sede de Afundación en Vigo, constituirá un dos principais foros de reunión dos investigadores e investigadoras españolas no ámbito da biotecnoloxía e servirá de plataforma de interrelación entre o persoal investigador e os axentes crave de empresas, administracións públicas e asociacións privadas interesadas na innovación e as novas tecnoloxías neste sector.

O congreso, que chega ao seu décimo sétima edición, conta coa colaboración do Concello de Vigo, así como das empresas Gesfilter, Greiner Bio- One, Zendal, Promega, Hifas dá Terra, Celta Enxeñeiros e Proquinorte.

Posta en valor

Trátase dunha oportunidade única para para “visibilizar toda a actividade en biotecnoloxía que se está facendo en Vigo e en Galicia en xeral, que non só é moita senón que tamén é de altísima calidade”, destaca Mª Asunción Longo, profesora do Departamento de Enxeñaría Química e presidenta do comité organizador, do que tamén forman parte os investigadores e investigadoras da Universidade de Vigo Mª Ángeles Sanromán, Mª Salomé Álvarez, Francisco J. Deive, Diego Moldes, Marta Mª Pazos e Emilio Rosales.

Con 10 áreas temáticas diferentes que abordan un campo de traballo amplo con diversas aproximacións e aplicacións, no congreso combinaranse as conferencias plenarias coas sesións paralelas centradas en biotecnoloxía alimentaria, da saúde, vexetal, industrial, ambiental ou microbiana, entre outras. Aínda que a principal novidade desta edición é que por primeira vez inclúese no congreso unha área temática centrada na biotecnoloxía azul, no desenvolvemento de novos produtos e procesos biotecnolóxicos de orixe mariña.

Seminarios e catro conferencias convidadas

Para quentar motores, o luns 10 SEBiot organizará como actividades complementarias ao congreso dous seminarios avanzados sobre tecnoloxías ómicas e procesos biotecnolóxicos que terán lugar na mesma sede de Afundación antes do arranque do congreso, a cargo do recoñecido especialista Anxo Carracedo, director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago que falará sobre o uso das tecnoloxías xenómicas para a predición do risco de enfermidades comúns.

Ao longo do congreso, Mar Castelán, do Centro de Biotecnoloxía e Xenómica de Plantas Campus de Montegancedo, dará unha conferencia sobre o estudo da regulación para a identificación de novas proteínas crave para a adaptación das plantas a condicións ambientais adversas; Fernando da Rúa, de PharmaMar, falará sobre o microbioma mariño como fonte de novos antitumorais; e Mario Díaz, catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Oviedo, da preparación de biomoléculas a partir de lodos biolóxicos.