Un tudense é o autor do estraordinario traballo en madeira do teito da Igrexa da Nosa Señora da Asunción de Caminha

Auténtico ex-libris dá Vila de Caminha, probablemente tivo dous fases de construción, a primeira dás cales comezou en 1428 e a segunda en 1488, durante ou reinado de D. João II. A súa construción demorou uns 60 anos e se rematou non reinado do rei Manuel I

A Igrexa Matriz de Caminha tamén referida como Iglesia da nosa Señora da Asunción, localízase na vila e municipio de Caminha, distrito de Viana do Castelo, en Portugal e é un dos edificios relixiosos máis importantes do norte do país.