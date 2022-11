Tomiño continúa a súa andaina pioneira na compostaxe

No último ano compostáronse case 600 toneladas de biorresiduos entre os case 2.200 composteiros individuais e os 16 centros de compostaxe comunitarios

Tomiño continúa coa súa aposta pola compostaxe para converterse nun municipios máis verde e sostible. Neste camiño, o Concello, a través do programa Revitaliza da Deputación de Pontevedra, impulsou numerosas accións relacionada coa xestión descentralizada dos biorresiduos entre a veciñanza, “o que pon de manifesto o compromiso do Goberno local pola compostaxe como alternativa a un sistema centralizado de xestión de residuos, pola economía circular e pola sostibilidade”, explica a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro.

Un novo modelo pioneiro e de éxito, como amosan os resultados do balance do último ano, no que se chegaron a xestionar case 600 toneladas de biorresiduos a través dos distintos modos de compostaxe postos en marcha. Así, por un lado, a través dos 2.186 composteiros individuais situados nos espazos experiores das vivendas xestionáronse 465 toneladas de biorresiduos. Na actualidade o 41% das vivendas do municipio conta con este sistema, unha cifra que irá en aumento, xa que dende o Concello continúase ata entregar os ata 3.000 composteiros individuais adquiridos, ademais de realizar visitas de seguimento ás persoas que xa contan con el e de entregar un segundo elemento a aquelas vivendas que por diferentes motivos xeran gran cantidade de biorresiduos.

Por outro lado, este modelo compleméntase cos 16 Centros de Compostaxe Comunitaria implementados no municipio, no que participan de forma activa máis dun milleiro de vivendas e no que no último ano xestionáronse 110 toneladas de biorresiduos. Os centros situados en Goián e na Praza da Mina son os que contemplan unha maior actividade, “en gran parte pola grande implicación da veciñanza de toda esta zona”. Ademais tamén hai un centro de compostaxe comunitario para o CEP Pedro Caselles e para a praza de abastos de Tomiño, que actualmente tamén se emprega para recoller os biorresiduos xerados en actividades puntuais.

E é que, nesta aposta pioneira, o Concello de Tomiño xa está a traballar man a man cos organizadores de eventos e festas populares para implantar a compostaxe para a xestión dos biorresiduos durante a súa celebración. “Para isto contamos con colectores para a recollida separada do biorresiduo que colocamos ao inicio da actividade e que recollemos ao rematar para depositar no CCC destinado ao mercado municipal”, explica a edil, que destaca a boa acollida que está a ter esta iniciativa especialmente entre os postos do mercado municipal dos mércores, nos que se está a recoller uns 100 litos de biorresiduo.

O Concello implantou este modelo de xestión de biorresiduos no mercado semanal e nos eventos e festas populares

En canto aos eventos e festas gastronómicas o servizo aínda está en fase de inicio, probándose en tres festas gastronómicas con resultados moi desiguais. Dende o Concello continuarase traballando nesta liña e convida “a participar a todas as comisións de festas, xa que son o piar indispensable para que o proceso de implementación sexa todo un éxito”.

O sistema de compostaxe implantado polo Concello de Tomiño inclúe a posta en marcha de 9 puntos verdes distribuídos por todo o municipio para que a veciñanza deposite os restos leñosos de poda. Estes restos recóllense unha ou dúas veces á semana dependendo da zona para trituralo e despois empregalo como estruturante nos centros de compostaxe comunitarios e para poñelo a disposición da veciñanza nuns caixóns que se poden atopar en cada punto verde. Ademais, tomiñeses e tomiñesas poden facer uso do sistema de préstamo de biotrituradoras municipal posto en marcha en 2021 e que permite aos usuarios e usuarias dispoñer de tres tipos de maquinaria coa que desfacerse dos restos de leñosos. No ano 2021 realizáronse 33 préstamos, mentres que no que vai de ano o número de préstamos triplicouse, chegando aos 95.

Outro dos aspectos que preocupa ao Concello son os produtores singulares, aqueles que producen gran volume de biorresiduos, como restaurantes, centros escolares, centro de día. Dende a concellaría de Medio Ambiente estase a traballar con cada un deles para implementar un sistema de compostaxe adaptado ás súas posibilidades e particularidades. Así, por exemplo, 11 produtores singulares xa están xestionando os seus biorresiduos a través de composteiros individuais, entre os que podemos atopar bares e restaurantes, centros sociosanitarios ou a todas as unitarias do CRA Mestre Manuel Garcés.