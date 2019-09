Un concurso de escultura vai converter a centro de Gondomar nun museo ao descuberto

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira fixo o anuncio durante a presentación da exposición D’ Pedra, promovida pola Deputación Provincial, e que mostra 16 pezas realizadas polo alumnado da Escola de Cantería de Pontevedra. “Con esta inauguración arrinca un proxecto máis ambicioso que desenvolverá o goberno que presido: converter a Praza dá Paradela nun verdadeiro museo ao descuberto”.

Ferreira avanzou, en liñas xerais, as bases desta convocatoria que se fará pública en próximas semanas nas que – deixou claro – “só hai un requisito fundamental que esixiremos: a pedra para utilizar ten que ser do país”, a mesma que se empregou hai uns meses na remodelación da Praza Paradela.

Segundo explicou o rexedor o xurado estará integrado por profesionais da arte e cultura, así como membros do goberno local, sen descartar unha participación popular “na elección das obras gañadoras que pasarán a ser de titularidade do concello de Gondomar para ser expostas no municipio”

O rexedor confía en que sexan moitas as persoas que se animen a participar e confirmou que este concurso dotará economicamente os premios con 6.000, 3.000 e 1.000 euros, para o primeiro, segundo e terceiro clasificados, respectivamente.

“Queremos converter esta Praza desde hoxe e para sempre nun museo ao descuberto para que sexa visitado cada día polos cidadáns. Queremos facer desta praza un referente cultural en todo o país”, concluíu o alcalde.

Así o deu a coñecer tras a inauguración, xunto ás deputadas provinciais Iria Lamas e Ana Laura Iglesias, da exposición itinerante D´ Pedra que permanecerá en Gondomar ata o próximo 9 de outubro. Promovida pola Deputación Provincial, a mostra está integrada por 16 pezas que dan a coñecer de primeira man o traballo realizado polo alumnado da Escola de Cantería de Pontevedra, abordando diferentes temáticas como os oficios, emigración, ou os animais entre outras. Gondomar.