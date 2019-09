A Deputación leva o seu compromiso coa transición ecolóxica e a reducción de plásticos ao Barbeira Fest de Baiona

A institución provincial achegará ao festival, que se celebrará o 21 de setembro, materiais das súas campañas de sustentabilidade e igualdade

A Deputación de Pontevedra revalidará o seu compromiso co medio ambiente cara á transición ecolóxica no Barbeira Season Fest, o festival que dará prioridade á ecoloxía, a cultura e a economía circular e que se desenvolverá o vindeiro 21 de setembro na praia de Barbeira de Baiona.

As deputadas Ana Laura Iglesias e Raquel Giráldez estiveron hoxe en Baiona na presentación dos contidos do festival, un evento especialmente comprometido coa redución dos plásticos _non se permitirá o seu uso no recinto e un dos escenarios leva por nome Escenario Cero Plásticos_, ao que a institución provincial levará material das súas campañas de sustentabilidade e igualdade. No primeiro caso, a Deputación reforzará o seu compromiso neste eido con material de Experiencias Sostibles, a iniciativa coa que este verán sensibilizou á poboación sobre as consecuencias do plástico no medio ambiente e a saúde e coa que repartiu máis de 100.000 elementos, entre eles bolsas de tea ou vasos biodegradables feitos con fécula de millo e pataca.

No evento, a institución provincial tamén repartirá material das campañas de igualdade #LEMBRAEUDECIDOTIRESPECTAS e #CONTACOMIGOEURESPÉCTOTE, para previr agresións sexuais categorizadas como violacións en cita e agresións por submisión química. Os folletos das campañas teñen contidos diferenciados para mozos e mozas, e amosan con claridade os límites nas relacións entre adolescentes, facendo fincapé en que estas agresións son un delito e que a culpa nunca é da vítima.

O Barbeira Season Fest ten un cartel musical conformado por Los Punsetes, La Habitación Roja, Cecilio G. Cariño, Boyanka Kostova, La Bien Querida, Zeltia Irevire, Thomas Dylan & Balea, Axolotes Mexicanos, Manu TF Dj e Paula Docampo Dj. Os concertos estarán determinados polas mareas, de xeito que os que se prevé que atraerán máis público celebraranse con marea baixa. Amais, incluirá outra serie de actividades enfocadas a promocionar o Camiño de Santiago, en concreto ao itinerario portugués pola costa, que ten en Baiona un dos seus puntos de interese. Toda a