Terras Gauda participa nun consorcio europeo de 19 empresas e grupos científicos para mellorar a sustentabilidade do viñedo

A adega impulsa de forma paralela varios proxectos de I+D+i de cooperación internacional relacionados coa sustentabilidade ambiental

Terras Gauda traballa as 160 hectáreas de viñedo propias desde a convicción de que no terruño empeza a elaboración dos seus viños de marcada singularidade, plenamente identificados coa orixe. É a súa esencia. Unha filosofía na que prioriza a preservación da contorna e alcanzar unha maior sustentabilidade ambiental. Este é o eixo da súa estratexia de I+D+i, con varios proxectos en marcha para alcanzar o obxectivo. Un deles é a participación nun consorcio europeo de 19 empresas e grupos científicos que ten como fin achar alternativas sostibles e eficientes ao uso de pesticidas no viñedo.

O proxecto NOVATERRA arrincou o 27 de outubro con 19 socios de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia e Bélxica. Centros de investigación, parques tecnolóxicos, empresas, institucións gobernamentais e universidades abordarán, dunha forma transversal e cunha perspectiva multidisciplinar, a procura de novas estratexias sostibles e integradas, que sexan viables técnica e economicamente, para eliminar ou reducir ao máximo o uso de pesticidas tanto no viñedo como na oliveira.

Por diante catro anos de estudo cun orzamento superior aos 5,5 millóns de euros, máis de 4,8 con cargo ao programa Horizon 2020 da Comisión Europea. Ademais de achegar solucións para desenvolver produtos naturais que protexan as plantas ( biopesticidas e biocontrol), tamén se creará unha plataforma de agricultura intelixente para unha maior precisión na aplicación dos tratamentos. Deseñaranse novas técnicas de xestión do chan e estratexias de biodiversidade funcional e robótica para a xestión das malas herbas co fin de conseguir cultivos máis sans.

As medidas de xestión do consorcio terán en conta as peculiaridades ambientais, sociais e económicas das diferentes empresas e profesionais da viticultura, adaptándose ás distintas rexións edafoclimáticas, o que permitirá mellorar as estratexias do manexo integral de pragas. As solucións que se buscan con este proxecto internacional están aliñadas coas necesidades actuais do mercado, a sensibilidade dos consumidores e a lexislación europea.

“Os proxectos de investigación que temos en marcha están orientados a preservar o que tanto achega aos nosos viños: o terruño, a nosa esencia. Mellorar a súa sustentabilidade é fundamental para Terras Gauda. Na actualidade, apostamos por compartir experiencias e coñecementos con adegas e grupos científicos doutros países e latitudes. Parécenos moi interesante”, explica o director enolóxico, Emilio Rodríguez Canas.

O consorcio do proxecto está liderado polo Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias ( IRTA), e apoiado no deseño conceptual pola consultora Artica+i. Os centros de investigación e universidades: Instituto de Investigación e Tecnoloxía Agroalimentarias ( IRTA), Universidade Politécnica de Cataluña ( UPC), Università Cattolica do Sacro Cuore ( UNICATT), Institut Français da Vigne et du Vin ( IFV), Instituto Politecnico de Bragança ( IPB), Universidade de Burgos ( UBU), Agricultural University of Athens ( AUA), Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science ( INESC TEC) e o Centro de Investigación en Economía e Desenvolvemento Agroalimentario (CREDA).

As PEMES tecnolóxicas: Hort@ (Italia) e AGENSO (Grecia). O produtor de fitosanitarios: Dow Agrosciences ( CORTEVA). As adegas Terras Gauda e SOGRAPE e a produtora de oliveiras Myrolion. As asociacións de produtores e transferencia: VITAGORA, EBS, Plataforma Tecnolóxica do Viño xunto coa Fundación Empresa-Universidade Galega (FEUGA), APPITAD, UNAPROL e a Fundación Parque Tecnolóxico do Viño ( VITEC).