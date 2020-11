O Auditorio de Goián acolle a representación da galardoada obra teatral ‘Bernarda’

A obra estará no Auditorio de Goián o vindeiro 28 de novembro ás 20:30 horas

O vindeiro sábado 28 de novembro ás 20:30 horas representarase no Auditorio de Goián a obra teatral ‘Bernarda’, unha exquisita peza que vén de recibir catro galardóns nos XXIV Premios de Teatro María Casares outorgados recentemente. A obra está encadrada dentro da programación para conmemorar o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

“Bernarda” é unha historia próxima, comprensible e universal. Todas coñecemos a alguén como Bernarda e todos temos un pouco de Bernarda. O choque entre nais/pais e fillos/fillas é unha constante universal, e dependendo de que lado esteamos, vemos a realidade diferente. Cando somos fillos/as queremos romper coas normas que nos impoñen e cando nos convertemos en pais/nais vémonos na obriga de impoñer normas.

Este choque xeracional sucede na vida mesma e tamén en “Bernarda”, por momentos fainos chorar, porque as situacións son tensas e duras, e outras veces fainos rir, porque igual que na vida, ata nas situacións máis extremas xorde a risa coma unha necesidade de desafogo e de liberación.

Bernarda é unha muller dura e loitadora que non entende nen de música, nen de minifaldas, nen de guateques, nen de ningunha das novas modas da mocidade da época e a súa intención é clara: “Mentres eu viva, nesta casa non vai a mudar nada e as cousas van facerse como teñen que facerse.” O público presente coñecerá se chega a conseguilo ou non.

A función terá unha duración aproximada de 70 minutos, está dirixida a un público maior de 14 anos e o prezo da entrada será de 5 euros. As entradas poden ser reservadas a través do correo cultura@tomino.gal ou chamando ao número 986 62 20 01.