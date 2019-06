Seis cosas que tes que saber no Día Mundial do Medio Ambiente

O tema escollido para a celebración do Día este ano é a contaminación do aire, pero… sabes cantas persoas morren ao ano por este motivo? Quen son os máis afectados? Que podemos facer para previla?. Estas cuestións foron tratadas ao longo do ano e reunímolas aquí, xunto con outras historias relacionadas co medio ambiente.

A contaminación do aire atópase entre as dez ameazas á saúde mundial en 2019, segundo a Organización Mundial da Saúde. Este ano a polución é o tema central para crear conciencia no Día Mundial do Medio Ambiente. A contaminación do aire ten un impacto dobre tanto na saúde dos seres vivos como no cambio climático mediante as emisións de carbono. A través das nosas historias ao longo do ano, en Noticias ONU queremos poñer en contexto este

Día. 1. – Os máis vulnerables, o máis afectados

O aire ameázanos a todos. O 90 % dos habitantes do planeta respira aire contaminado. Pero os máis pobres e marxinados levan a peor parte, segundo un estudo da Organización Mundial da Saúde. Ao redor de sete millóns de persoas morren pola exposición a partículas de aire contaminado que penetran profundamente nos pulmóns e no sistema cardiovascular, causando enfermidades como a apoplejía, o cancro pulmonar e outras infeccións e doenzas pulmonares e cardíacas. Pero máis do 90 % das mortes relacionadas coa mala calidade do aire ocorre en países de ingresos baixos e medios en rexións como o Mediterráneo oriental, Europa e as Américas.

2. – Limpemos o aire para reducir en dous terzos as mortes por contaminación no 2030

Ninguén escapa á ameaza que representa o aire contaminado, “desde o ventre materno ata a tumba”, advertió o director xeral da Organización Mundial da Saúde ao inaugurar en outubro con motivo da Primeira Conferencia Mundial sobre Contaminación do Aire e Saúde. O doctorTedros Adhanom Ghebreyesus, delineó unha serie de estratexias para conseguir esta meta, pero manifestou a necesidade de reunir un compromiso político para logralo. “O noso soño é un mundo libre de contaminación atmosférica. Para logralo, necesitamos establecer unha meta ambiciosa como a de reducir o número de mortes en dous terzos para o ano 2030”, dexesou Tedros.

3. – Garantir o dereito a un aire limpo

Non garantir un aire limpo para os cidadáns constitúe unha violación dos dereitos á vida, a saúde e o benestar, así como o dereito para vivir nunha contorna saudable, asegurou un experto da ONU en dereitos humanos: “O aire limpo é un compoñente central do dereito a un ambiente saudable, xunto con auga limpa e saneamento adecuado, alimentos saudables e producidos de maneira sustentable, un ambiente non tóxico, unha biodiversidade saudable e un clima seguro”. David Boyd, o relator especial sobre dereitos humanos e o medio ambiente, insta os Gobernos a tomar medidas urxentes para mellorar a calidade do aire. “Hai numerosas historias de éxito en canto á redución drástica da contaminación do aire en todo o mundo“, engade o experto.

4. – Que podemos facer?

ONU Medio Ambiente. O gráfico mostra como lograr a transición á economía circular. Ademais da estratexia da Organización Mundial da Saúde hai outras medidas que se poden tomar e que teñen un dobre impacto, xa que a contaminación do aire non pode desvincularse das emisións de carbono dos automóbiles, a industria, os avións, etc, que á súa vez están a interactuar co cambio climático. Por iso a aproximación para reducir o carbono contribuirá a mellorar a calidade do aire. Unha forma de facelo é a través da economía circular, que podería reducir ata un 99% os refugallos dalgúns sectores industriais e un 99% das súas emisións de gases de efecto invernadoiro, axudando así a protexer o medio ambiente.

5. – Transición a unha economía verde

Nunha recente visita a Oceanía, o Secretario Xeral ha mostrado o camiño para facer a transición dunha economía gris a unha economía verde. Entre outras medidas, António Guterres explica que o cambio de modelo ecónomico ten tres pasos: Terminar cos subsidios para os combustibles fósiles e cambiar cara a enerxías renovables, vehículos eléctricos e prácticas climáticamente intelixentes Poñer impostos ao carbono que reflicta o custo real das emisións Acelerar o peche plantas xeradoras de electricidade baseadas na queima de carbón para 2020 e substituír os postos de traballo que quedarán vacantes con alternativas máis saudables

6 – E, ademais, os bosques e os océanos

Os bosques e os océanos forman o principal órgano respiratorio do planeta. Son de vital importancia para manter a vida na Terra e desempeñan un papel importante na loita contra o cambio climático e limpar o noso aire.

Os océanos desempeñan unha función esencial na vida cotiá, xa que son os maiores produtores de osíxeno. Axudan a regular o clima mundial e constitúen a fonte principal da auga que sustenta toda a vida no planeta, desde os arrecifes de coral ata as montañas cubertas de neve, pasando polas pluviselvas tropicais e os ríos caudalosos, e mesmo os desertos.

Ademais, os océanos actúan como un importante sumidoiro de dióxido de carbono, o que reduce considerablemente os niveis de gases de efecto invernadoiro na atmosfera e isto beneficia a toda a humanidade.

Con todo, unha recente enquisa realizada aos líderes mundiais atopou que o Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable número 14, que se refire a “vida submarina”, é o último na súa lista de prioridades.

Podería dicirse que a protección e a mellora dos bosques do mundo é unha das formas máis rendibles de loitar contra o quecemento global: actúan como sumidoiros de carbono ao absorber aproximadamente 2000 millóns de toneladas de dióxido de carbono cada ano. A xestión forestal sustentable axuda a mitigar o impacto deste fenómeno e adaptarse a el.

Na última sesión do Foro das Nacións Unidas sobre os Bosques observouse que se cumpren na súa totalidade as medidas previstas, as árbores poderían reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro en ao redor de 15 gigatoneladas de CO2 ao ano para 2050, o que podería ser suficiente para limitar o quecemento por baixo dos 2° C, o obxectivo establecido pola comunidade internacional en 2015. Hoxe en día, os combustibles fósiles emiten 36 gigatoneladas cada ano.

Fuente//ONU