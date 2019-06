A Universidade de Vigo liderará tres proxectos Poctep con máis de 3,3 millóns de euros de orzamento

Daniel Rey, director do Campus do Mar, que coordina o proxecto BlueBioLabs

BlueBioLabs

BlueBioLabs é unha proposta do Campus do Mar e ten como finalidade o deseño e posta en macha dun laboratorio transfronteirizo de biotecnoloxía mariña. Conta cun orzamento de 1,1 millóns de euros, dos que 841.614€ corresponden a axudas Feder. O obxectivo desta proposta, cuxo IP é é José Manuel García Estévez, o director da Ecimat, é o fomento do crecemento intelixente a través dunha cooperación transfronteiriza para o impulso da innovación que porá en marcha un laboratorio de excelencia científica en biotecnoloxía mariña. “A idea é que esta nova infraestrutura impulse a capacidade para desenvolver excelencia en materia de I+i, internacionalice as capacidades de I+D+i da eurorrexión, optimice o uso de infraestruturas e contribúa a acadar os resultados esperados nas RIS3, RIS3T e a estratexia de crecemento azul (Blue Growth)”, explica Daniel Rey, director do Campus do Mar.

Así, este laboratorio centrarase nalgúns dos grandes retos aos que se enfronta a sociedade e o medio ambiente, a través do estudo dos recursos biolóxicos mariños prestando especial atención a súa explotación sostible. As liñas de investigación preferentes abordarán temas como acuicultura e biotecnoloxía, desenvolvemento de novos compostos bioactivos e biomateriais de orixe mariño e utilización de tecnoloxías ómicas para a comprensión da biodiversidade mariña. Como socios desta iniciativa están as universidades da Coruña, Santiago e Minho, o CSIC, o IEO e o Ciimar.