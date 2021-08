Sabucedo cabalga de novo sobre un mar de crines

A tradición forma parte do día a día das veciñas e veciños, que desde moi pequenos se internan no curro para axudar as aloitadoras e aloitadores, ao principio cos poldros. Do mesmo xeito, o costume de visitar Sabucedo por estas datas e de colaborar coas tarefas de reunión das mandas nos montes próximos está moi arraigado nas xentes das parroquias próximas, que durante décadas encamiñaron as eguas e garañóns (cabalos macho) de cada manda cara á aldea.

Desde hai uns anos esta tarefa –que antes se realizaba os sábados– ten lugar durante a xornada do venres. Deste xeito resérvase a fin de semana para o espectáculo do curro, para o que non adoitan quedar entradas dispoñibles. Sexa baixo un sol de xustiza ou nun día de menos calor, as bancadas énchense e as colas parecen interminables. Todo paga a pena para gozar dun espectáculo único.

Durante o curro córtanse as crinas das eguas e cabalos, que, ademais, son desparasitados. En primeiro lugar as crías sepáranse das súas nais e son os máis novos os que se encargan de encamiñalos cara a un espazo habilitado para iso. Os aplausos parecen elevar a súa intensidade cando os garañóns se enfrontan, unha imaxe que deu a volta ao mundo. Unha vez rapados, os animais emprenden o seu traxecto cara ao enclave no que descansarán ata a súa volta aos montes.

O LUNS SOLIDARIO

Este ano, debido ás restricións, a organización ha prescidindo do tradicional ‘curro’ do luns, polo que unicamente haberá o da tarde do sábado (18,00 horas) e o da mañá do domingo (12,00 horas). Para ambas as citas, nas que o aforo estará reducido a un terzo da capacidade do recinto (as restricións tamén afectarán os medios acreditados) poden adquirirse entradas a través da páxina da festa –www.rapadasbestas.gal–.

Unhas medidas sanitarias que tamén afectan a parte máis festiva da cita, debido a que, nesta ocasión, non haberá verbena, aínda que non faltará a música con Marcelo Dobode, Uxía Senlle, Tequexetéldere, Pandereteiras do Val de Quireza ou os Gaiteiros Airiños de Caldelas.xa que se doa a recadación a distintas causas benéficas. Cara ao mediodía, a tradición chega un ano máis a un novo punto e seguido, o que encamiña as míticas mandas de Sabucedo ao seu fogar, os montes estradenses.