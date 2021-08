O chef Parador de Baiona participa en “o restaurante máis pequeno do mundo”

Miguel Rodríguez, chef do Parador Conde de Gondomar de Baiona, é un dos cociñeiros que vai participar no “restaurante máis pequeno do mundo” que, con carácter efémero, vai instalar na localidade pontevedresa con motivo do Barbeira Season Fest, un festival de música que aspira a converterse nun evento cun importante compoñente gastronómico como motor turístico da zona e do Camiño de Santiago.

Bautizado como “Xacobeo” e provisto dunha única mesa, o restaurante vai permanecer aberto tan só os tres días do festival: do 27 ao 29 de agosto. A súa carta estará asinada por Rafa Centeo, chef do restaurante vigués Maruja Limón, galardoado cunha estrela Michelin. Seus serán cinco pratos a base, respectivamente, de vise, navalla, bonito, tomate e porco, ademais dunha sobremesa. Un percorrido polo produto e a gastronomía galega vinculado ao roteiro xacobeo.

Miguel Rodríguez será un dos outros catro chefs da zona que van participar coas súas propostas no micro restaurante, no seu caso achegando á oferta unha creativa tapa elaborada con produtos galegos.

Dado que conseguir sentar a esa mesa non estará ao alcance de todos, os pratos terán unha versión ‘ take- away’, de modo que poidan gozalos non só o público do festival senón tamén calquera cidadán ou visitante que se atope na zona. A organización chegou a un acordo coa empresa Glovo para que as persoas de Baiona e da zona que queiran gozar da comida de o‘”restaurante máis pequeno do mundo” poidan pedila a domicilio.