“Polos cumes da Groba. O hábitat do último cabalo salvaxe do mundo”. Nova Xeira do IEM en Baiona

O 22 de agosto terá lugar unha nova xeira dentro do programa das Xeiras de verán 2019 coa colaboración do concello de Baiona titulada Polos cumes da Groba. O hábitat do último cabalo salvaxe do mundo que será guiada por Xosé Ramón García e Xilberte Manso de la Torre.

O percorrido estará acompañado de dúas intérpretes en lingua de signos.

DATA- Xoves 22 de agosto.

LUGAR– Baiona.

HORA-18:30 H.

DURACIÓN APROXIMADA- 3 H.

PUNTO DE ENCONTRO – Chan da Lagoa.

https://www.google.com/maps/search/chan+da+lagoa/@42.0916818,-8.8593108,294m/data=!3m1!1e3