Pinta o Mundo de Laranxa. 16 Días de activismo contra a violencia de xénero

A campaña “ÚNETE de aquí a 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”, do Secretario Xeral das Nacións Unidas, marca os 16 Días de activismo contra a violencia de xénero (do 25 de novembro ao 10 de decembro de 2020) co tema mundial “Pinta el mundo de naranja: financiar, responder, prevenir, recompilar!”.

A campaña Xeración Igualdade das Nacións Unidas amplifica o chamado á acción mundial para emendar as brechas de financiamento, asegurar servizos esenciais para as sobrevivientes de violencia durante a crise da COVID-19, e concentrarse na prevención e a recompilación de datos que poidan mellorar os servizos para salvar vidas de mulleres e nenas. A campaña é parte dos esforzos de ONU Mujeres para Beijing+25 e prepárase para lanzar novas accións e compromisos audaces para poñer fin á violencia contra as mulleres no Foro Xeración Igualdade en México e Francia en 2021.

Este ano é único. Mesmo antes do brote de COVID-19, a violencia contra as mulleres e as nenas alcanzara proporcións pandémicas. No último ano, 243 millóns de mulleres e nenas sufriron malos tratos por parte dos seus compañeiros sentimentais en todo o mundo. Mentres tanto, menos do 40 por cento das mulleres que sofren violencia denúnciano ou solicitan axuda.

Así mesmo, paralelamente á implementación de medidas de confinamento por parte dos países para deter a propagación do coronavirus, a violencia contra as mulleres e nenas, especialmente a violencia no ámbito privado, nalgúns países, as chamadas ás liñas de axuda multiplicáronse por cinco. Noutros, as denuncias formais de violencia doméstica diminuíron polas dificultades das sobreviventes para pedir axuda e acceder aos servizos de apoio a través das canles regulares.

Sen posibilidade de acudir á escola e sen emprego, os peches de escolas e as dificultades económicas han empobrecido ás mulleres e as nenas, facéndoas máis vulnerables á explotación, os malos tratos, o matrimonio forzado e o acoso.

En abril de 2020, mentres a pandemia estendíase por todo o mundo, o Secretario Xeral das Nacións Unidas fixo un chamado a favor de “a paz nos fogares”, e 146 Estados Membros responderon cunha firme declaración de compromiso. Nos últimos meses 135 países fortaleceron as medidas e os recursos para facer fronte á violencia contra as mulleres como parte da resposta á COVID-19. Con todo, aínda é preciso realizar máis esforzos.

Actualmente, aínda que as voces de activistas e sobrevivientes chegaron a un punto en que non poden ser silenciadas ou ignoradas, o fin da violencia contra as mulleres esixirá máis investimento, máis liderado e máis medidas. Non é algo que poida quedar á marxe; debe ser parte da resposta nacional de todos e cada un dos países, especialmente durante a crise actual da COVID-19.

Durante os 16 Días de activismo, ONU Mujeres pasa o micrófono a sobrevivientes, activistas e entidades asociadas das Nacións Unidas sobre o terreo para que expliquen a historia do que ocorreu tras o brote de COVID-19. Le e comparte historias, inspírache con activistas que marcan a diferenza cada día, e descobre que medidas podes tomar.