ORPAGU leva á feira internacional Seafood de Bruxelas o seu Atún de Anzol

Ademais dunha degustación das conservas, responsables da organización manterán distintos encontros empresariais para potenciar a súa comercialización

A Organización de Palangreiros Guardeses ( ORPAGU) desembarca na feira Seafood Expo Global, de Bruxelas, coa súa conserva de atún de anzol. A través da campaña “ Atún de Anzol. Artesanal. Saudable. Premium”, ORPAGU busca potenciar a comercialización das distintas conservas no mercado nacional e internacional. Para a promoción, a organización conta co apoio do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

Despois do seu paso polo Salón Gourmets de Madrid, ORPAGU chega a Bruxelas para fomentar a comercialización da conserva nos seus tres formatos: ventresca, lombos e faragullas. Para iso, responsables da entidade pesqueira manterán reunións con empresas comercializadoras punteiras a nivel internacional. As reunións con cadeas de supermercados, canles horeca, espazos gourmet, etc, servirán para facilitar o posicionamento do produto nos seus lineais de venda.

Ademais, o mércores día 8, no marco da feira, ORPAGU ofrece unha degustación das súas conservas de atún de anzol na caseta que a organización ten no espazo @de la Xunta de Galicia (Hall 7).