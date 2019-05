Créase o Programa Iberoamericano sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade

Autoridades de Andorra, Arxentina, Costa Rica, Ecuador, España, México e Uruguai reunidas en Quito (Ecuador) os días 6 e 7 de maio constituíron o Programa Iberoamericano sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.

Trátase da primeira iniciativa no mundo na que 7 países afrontan conxuntamente os retos das persoas que viven con discapacidade, que en Iberoamérica suman 90 millóns.

Iberoamérica uniuse para crear o primeiro Programa Iberoamericano sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que busca promover a plena inclusión política, económica e social de 90 millóns de cidadáns e cidadás que viven con algunha discapacidade na rexión.

O Programa quedou constituído nunha reunión de autoridades nacionais de discapacidade de Andorra, Arxentina, Costa Rica, Ecuador, España, México e Uruguai celebrada en Quito (Ecuador) o 6 e o 7 de maio.

É a primeira iniciativa no mundo na que sete países afrontan conxuntamente os retos das persoas que viven con discapacidade e conta co apoio da Secretaría Xeral Iberoamericana ( SEGIB), a Organización Iberoamericana de Seguridade Social ( OISS) e a Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE). A constitución do Programa Iberoamericano sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, cuxa presidencia estará a cargo de Ecuador e a unidade técnica, da ONCE, foi acordada por unanimidade durante a XXVI Cume iberoamericano de Xefes de Estado e de Goberno celebrada en Guatemala en novembro 2018. Alí, os 22 países da rexión decidiron impulsar unha iniciativa especialmente dirixida ás persoas con discapacidade para contribuír á súa inclusión través de políticas públicas que garantan o pleno goce e exercicio dos seus dereitos. O Programa ten seis liñas de acción: datos e estatísticas; igualdade e non discriminación; educación; emprego e protección social; empoderamiento das organizacións de persoas con discapacidade, e saúde.

A maior parte dos 90 millóns de iberoamericanos con discapacidade sofren exclusión da vida política, económica e social. Os seus índices de alfabetización, escolarización, acceso ao mercado de traballo e á saúde son sensiblemente inferiores aos do resto de cidadáns.

Así mesmo, as barreiras de accesibilidade, así como as actitudinais, marxinan a máis do 80% das persoas que pertencen a este grupo.

Co Programa búscase que Iberoamérica actúe en conformidade coa Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable ( ODS) contidos na Axenda 2030 das Nacións Unidas, en particular a redución das desigualdades.

O Programa participará no II Cume Mundial de Discapacidade (Buenos Aires, xuño de 2019) e as súas propostas serán presentadas na II Reunión Iberoamericana de Ministros de Asuntos Sociais – Innovación no ámbito da Discapacidade (Andorra A Vella, outubro de 2019).