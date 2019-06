Obradoiro de creación audiovisual no MARCO de Vigo

A partir do martes 2 de xullo, e durante catro días consecutivos, o MARCO ofrece a nenos/as de entre 8 e 10 anos a posibilidade de participar nun obradoiro de creación audiovisual dirixido polo artista Din Matamoro. O obxectivo é explorar a beleza e posibilidades creativas da forma, a cor, o movemento e o son, e o resultado serán curtametraxes abstractas de pouca duración, creadas conxuntamente polos participantes.

A iniciativa xorde no contexto do Festival PUNTO y RAYA. Arte Abstracto en Movimiento, e concretamente na súa variante Punto y Raya JUNIOR, dirixida a participantes menores de 13 anos. Así, as curtametraxes resultantes serán enviadas para a súa participación e selección na convocatoria 2019 do Festival, na categoría Medium (de 8 a 10 anos). https://www.puntoyrayafestival.com/es/tv/junior/call

8/10 abstracción! OBRADOIRO JUNIOR DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

Co artista Din Matamoro

Para participantes de entre 8 e 10 anos

http://www.marcovigo.com/content/810-abstracci-n-obradoiro-junior-de-creaci-n-audiovisual

Datas: martes 2, mércores 3, xoves 4 e venres 5 de xullo

Horario: de 11.00 a 13.30

Lugar: Laboratorio das Artes (1º andar)

GRATUÍTO, PREVIA INSCRICIÓN (prazas limitadas a 10 participantes, por orde de inscrición)

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Calquera persoa interesada debe solicitar a ficha de inscrición e formulario de autorización para participación a través do email comunicacion@marcovigo.com, ou directamente na taquilla do MARCO.