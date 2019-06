O Rainbow Warrior recalará en Vigo baixo o lema ‘Cambia a enerxía, non o clima’

Baixo o lema ‘Cambia a enerxía, non o clima’, o buque insignia da organización ecoloxista recalará, ademais de en Vigo, nas cidades de Málaga e Barcelona.

En plena onda de calor, que debido ao cambio climático é un fenómeno cada vez máis recorrente e intenso, a campaña do Rainbow Warrior combina a denuncia da crise climática, sinalando as súas causas, consecuencias e responsables, coa esixencia de solucións. A denuncia de Greenpeace apunta aos gobernos, que #ante unha emerxencia climática que eles mesmos recoñecen, non están a actuar coa urxencia nin ambición necesaria. Tamén sinala ás empresas que encobren a súa actividade contaminante con campañas de lavado de imaxe.

Coa visita do Rainbow Warrior, Greenpeace quere destacar a urxencia de actuar contra o cambio climático e como, #ante a falta de acción política, a cidadanía está a tomar as rendas. Para iso, contará coa presenza de diferentes colectivos que xa están “en marcha polo clima” como os movementos xuvenís, representantes da comunidade científica ou exemplos de persoas e colectivos que forman parte da chamada cidadanía enerxética.

O barco está a viaxar por Europa para pedir compromisos máis ambiciosos contra o cambio climático e promover a participación cidadá na transición enerxética necesaria para frealo.

A bordo do barco levarán a cabo encontros con medios de comunicación e representantes políticos e da sociedade civil (entre outros). Así mesmo, Greenpeace abrirá espazos de debate sobre as opcións da cidadanía para participar activamente na transición enerxética e reunirá as habilidades de persoas de moi diferente experiencia para buscar novas solucións para que a cidadanía poida contribuír máis a acelerar o cambio de sistema enerxético para loitar contra o cambio climático.

Todas as persoas que desexen coñecer o Rainbow Warrior (Guerrero do Arcoiris) poderán facelo, xa que o veleiro abrirá as súas portas para que quen se achegue a visitalo descubran, de primeira man, como é a vida a bordo do barco ecoloxista e cales son as solucións ao cambio climático. O lendario “Guerrero do Arcoíris” é o terceiro barco da organización que suca os mares baixo este nome. O actual é un veleiro construído coa tecnoloxía existente máis sustentable. Dentro dunha tripulación internacional, destaca a presenza de dous españois aos mandos do veleiro: o catalán Pep Barbal, que leva máis dunha década navegando como capitán con Greenpeace, e a primeira oficial María Martínez.

VIGO

Entrada a porto: mércores 24 de xullo pola tarde/noite (hora por confirmar)

Xornadas de portas abertas:

xoves 25 de xullo, 10:00-13:00 h e 18:00-20:30 h

venres 26 de xullo, 18:00-20:30 h

sábado 27 de xullo, 10:00-13:00 h e 18:00-20:30 h

domingo 27 de xullo, 10:00-13:00 h

Concerto a bordo: domingo 28 de xullo pola tarde (hora por confirmar)

Taller-mesa redonda de iniciativas de enerxía cidadá: ‘Cambia a Enerxía, no o Clima’: venres 26 de xullo, 11:00-13:30 h (+30 min visita barco). Aberto ao público, previa inscripción

Encontro de prensa: lúns 29 de xullo, 11:00

Saida de puerto: martes 30 de julio por la mañana (hora por confirmar)