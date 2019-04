O VIII Festival Primavera do Cine proxectará máis dunha trintena de curtametraxes galegas, lusófonas e de animación entre o 30 de abril e o 5 de maio

O próximo 30 de abril dará comezo a sección oficial do VIII Festival Primavera do Cine en Vigo. Nesta ocasión, para o apartado de curtametraxes, realizouse unha selección de 34 traballos divididos en tres categorías diferentes: curtas galegas, curtas lusófonas e curtas de animación.

Entre as obras escollidas cabe destacar Madness de João Viana ou Altas cidades de Ossadas, de João Salaviza, ambas estreadas na Berlinale, Mariñeiro de Juan Galiñanes, unha peza documental con Celso Bugallo ou Americano, o último traballo do vigués Fon Cortizo.

SECCIÓN LUSÓFONA

Esta sección compóñena ata un total de 12 traballos en lingua portuguesa de diferentes países distribuídos en tres bloques.

O pistoletazo de saída á VIII edición do Festival Primavera do Cine, darao o primeiro bloque o 30 de abril ás 19:30 no Auditorio do Instituto Camões.

Os asistentes a este primeiro pase gozarán de historias como Madness de João Viana, estreada na Berlinale de 2018, unha historia que reflexiona sobre o colonialismo e como pode chegar a converterse nunha enfermidade mental.

No segundo bloque de curtametraxes lusófonas destacan: Equinócio de Ivo M. Ferreira, un drama sobre a perda da memoria; Altas cidades de Ossadas de João Salaviza, un relato sobre Karlon, o pioneiro do Cape Verde Creole Rap e estreado na Berlinale de 2017; ou Terrain Vague de Latifa Saïd, seleccionado en TISFF de Grecia en 2017 ou no Festival Internacional de Curtametraxes Vila do Conde.

O último bloque está composto por pezas como: Pele de luz de André Guiomar, un documental sobre a persistencia da maxia negra nalgunhas comunidades de Mozambique e que formou parte da sección oficial de Doclisboa 18 e gañou o Premio do Xurado ao Mellor Curto da Categoría A Raia no Festival Internacional de Curtos Via XIV de Verín; ou Flutuar de Artur Serra Araújo, unha historia en clave poética sobre a mesquindade e o absurdo.

SECCIÓN GALEGA

Nesta edición serán 9 os traballos que conforman a sección oficial de curtametraxes galegas e dividiranse en dous bloques.

Dentro do primeiro bloque atópanse: Mariñeiro de Juan Galiñanes, un falso documental protagonizado por Celso Bugallo que aborda as dificultades do traballo no mar e que recibiu a Mención Especial do Xurado na última edición do Ourense Filme Festival (OUFF); Plus ultra de Samuel M. Delgado e Helena Girón, unha peza de ficción experimental que fabula sobre a colonización; ou Beautiful Boy de Fran X. Rodríguez, unha historia sobre o consumismo que estivo nomeada a Mellor Curtametraxe na última edición dos Premios Mestre Mateo.

No segundo bloque poderanse ver: A nena azul de Sandra Sánchez, unha cinta de ton fantástico sobre a filla dun mariscador furtivo que non atopa ao seu pai; Americano de Fon Cortizo, un documental impactante sobre a vida de Xavier, un poeta cun pasado tráxico que atopou na poesía unha saída á dor e a ira; ou Uganda de Fernando Tato que profunda na necesidade que temos de cando en vez de revelar os segredos que nos oprimen.

SECCIÓN DE ANIMACIÓN

Para pechar a selección de curtametraxes do VIII Festival Primavera do Cine haberá ata 13 curtametraxes de animación divididos en dous bloques.

No primeiro deles poderanse ver pezas como: El rejoj de Borja Santomé, unha curta en branco e negro de estilo pictórico que trata sobre a viaxe interna e externo da costa á gran cidade en clave de experimentación pasional; Á tona de Filipe Abranches, a curiosa historia do naufraxio dun aviador que obtivo a Mención Especial do Xurado na Monstra do Festival de Animaçao de Lisboa de este mesmo ano; Soy una tumba do recoñecido animador Khris Cembe que conta a historia do paso forzado á madurez dun neno ao ser testemuña dun crime e que obtivo o Premio do Público e o Premio á Mellor Curtametraxe Nacional no 3D Wire Fest e tamén o premio á Mellor Curtametraxe de Animación nos últimos Mestre Mateo; ou Rãzao entre dois volumes de Catarina Sobral que obtivo a Mención Especial do Xurado no Short of the Year en 2018.

No segundo inclúense cintas como: La noche de Martín Romero, unha idílica aventura de amor entre unha muller lúa e un home lobo; Luscofusco de Javier Portomeñe que nos ensina todos eses seres máxicos que só se poden ver durante o luscofusco; ou Entre Sombras de Mónica Santos e Alice Guimarães, un traballo que obtivo múltiples premios e mencións como Mellor Curta de Animación pola Academia Portuguesa de Cinema (2019) o Premio do Público á Mellor Curta na Monstra Lisboa Animated Filme Festival (2019) ou o Premio do Público no Piccolo Festival of Animazione (2018) entre outros.

En definitiva, a octava edición do Primavera do Cine mostrará creacións dunha gran calidade artística e visibilizarán o traballo de realizadores galegos e lusófonos de curtametraxe.

As obras poderanse ver non MARCO e no Instituto Camões e, do mesmo xeito que en edicións anteriores, terán prezos populares. Pódese consultar a programación completa da sección oficial na web do festival.