COUSAS DE presenta unha nova plataforma mixta de comunicación para o sur da provincia

O pasado día 10 de abril, presentouse publicamente, a nova revista COUSAS DE, a súa páxina web cun deseño totalmente renovado e tamén unha aplicación para móbil.

O lugar elixido foi o emblemático Parador de Baiona e ata alí achegáronse os colaboradores que forman parte do equipo que fai posible a revista e unha nutrida representación da sociedade onde se publica ata a data, entre o que se atopaban representantes municipais e das asociacións de carácter social, aos que acompañaban algúns dos nosos anunciantes.

O proxecto COUSAS DE nace coa vontade de crear unha plataforma mixta de comunicación que contribúa a difundir principalmente, todo o que de bo faise no social e cultural, no sur da provincia de Pontevedra.

Foi Jesús G. Bastida, director e editor da revista, o encargado de dar a benvida a todos os asistentes e despois de explicar a orde de intervencións, dió a palabra Carlos Méixome, o que foi director ata 2015 do IEM, é unha das firmas que habitualmente colaboran coa revista. Na súa intervención, Méixome fixo un breve percorrido polas diferentes publicacións que ao longo dos últimos anos editáronse nesta parte da provincia e que nalgún momento algúns chamaron Turonio. Quixo destacar a importancia dunha publicación como COUSAS DE, que entre as cousas que pon en valor é precisamente o uso do idioma galego e finalizou facendo unha emotiva semblanza do seu director.

Para explicar as modificacións introducidas na revista, contamos con Caridad Rodríguez, quen participou no seu deseño e maquetación case desde o principio. Caridad explicou paso a paso cada un dos cambios introducidos, xa que pasamos de maquetar contido para unha comarca con cada revista, a cubrir cunha soa revista o sur da provincia.

O redeseño da web, foi elaborado integramente por V&BA. Enrique Pereira, foi o encargado de presentar a nova web e a súa transformación, destacando aqueles cambios nos que puxemos máis interese para que adquiran máis protagonismo, por exemplo ‘Cooperación Transfronteiriza’.

De explicar a APP, encargouse o noso director. Na súa intervención explicou que coa aplicación para móbil, “podemos acceder directamente ás últimas noticias publicadas na web, ás reportaxes, a todas as revistas publicadas e ás redes sociais Facebook e Twitter.” Pero o máis destacable, dixo “é que nestes momentos se está a traballar no desenvolvemento dun espazo que ofreza información de utilidade para o usuario, relativa a propostas ou eventos programados na zona onde se atopen, sobre os nosos anunciantes, xeolocalización, etc”. Bastida expresou finalmente o seu convencemento de que será un dos alicerces do proxecto COUSAS DE.

Para rematar a súa intervención (está íntegra a continuación), quixo expresar de maneira moi especial o seu agradecemento a todos e cada un dos colaboradores que ao longo destes anos participaron nalgunha das fases deste proxecto, deixando impreso o seu talento e xenerosidade, a todos os nosos lectores, principalmente do Baixo Miño e o Val Miñor, polo seu ánimo inmutable e finalmente aos nosos anunciantes, pois sen eles, todo o anterior non sería posible.

Ao terminar, todos xuntos compartimos un ‘viño galego’ e facendo algunhas fotos nun improvisado photocall.

por J.G.B

#Agradecemento: O noso agradecemento ao equipo de Homeclaro TV polo traballo audiovisual.