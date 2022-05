O Portonovo vence na primeira regata provincial de Verducido

A segunda e terceira posición foi para o Club Náutico O Muiño e o Club de Mar Ría de Aldán respectivamente, na proba celebrada onte en Verducido

Durante a mañá de onte celebrouse no Complexo Deportivo David Cal de Verducido, a primeira competición da liga de Piragüismo Provincial DepoEscolas 2022 para as categorías Alevín, Benjamín e Pre benjamín. A competición contou con máis de 400 deportistas.

A clasificación xeral da regata terminaba co Confraría de Portonovo no máis alto do podio ao sumar total de 8808 puntos, o segundo posto con 6540 puntos levoullo o Náutico O Muiño e terceiro con 5723 puntos foi o Club de Mar Ría do Aldán.

A primeira saída da xornada sería para os homes Pre benjamín onde as tres primeiras posicións ocupáronas Adrián Pérez (E. P. Ciudad de Pontevedra), seguido por Antón Firvidia (Kaiak Vigo) e Mateo Collazo (Piragüismo Río Verdugo). Na clasificación feminina a vencedora foi Lucía Iglesias (O Muiño), mentres que a súa compañeira Carmen Pérez foi segunda e Noa Posada (Piragüismo Olívico) terceira.

A competición continuaba coa participación das mulleres da categoría Benjamín A en a que Aitana Casal (Piragüismo Verducido) facíase coa medalla de ouro, a prata e o bronce serían para Lucía Piña (Kaiak Tudense) e Beira Bermúdez (Piragüismo Verducido). Raquel Carballo (Kaiak Tudense) gañaba a proba de Benjamín B, por diante de Ana Trigo (Piragüismo Cambados) e Carolina Rozas (Piragüismo Olívico).

Os tres primeiros clasificados da categoría home benjamín A serían para Samuel Diogo (Piragüismo Olívico), Lucas Caride (Ría de Aldán) e Julio Ballinas (Ría de Aldán). Pola contra, Mateo Pérez (Piragüismo Verducido), Enzo Rodríguez (Portonovo) Tiago Reguera (Ría de Aldán ) completaron o podio en Benjamín B.

A continuación, Irene Martínez (Portonovo) cruzaba a liña de meta en primeiro lugar da categoría muller Alevín B, seguida por Noa BasdeDios (Portonovo) e Natalia Vallejo (Piragüismo Vilaboa). O podio masculino completábano Martín Estévez (Piragüismo Verducido) e os dous deportistas do Náutico Pontecesures Lucas Novo e Alejandro Quiroga (Kaiak Tudense).

Coas regatas dos homes e mulleres Alevíns A terminaríase a competición. As tres primeiras posicións do podio feminino Carla Corrales (Náutico Cobres), Lara Martínez (Kaiak Tudense) e Luna Cordeiro (Piragüismo Olívico) respectivamente. A carreira masculina gañábaa Lucas Díaz (Piragüismo Olívico), mentres que a segunda e terceira posición sería para Antón Torre (Piragüismo Vilagarcía) e Cibrán Dacosta (Ría de Aldán).