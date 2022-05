Sen ferri entre A Guarda e Caminha ata 2023

A comunicación por ferri entre A Guarda e Caminha permanecerá interrompida todo o ano pola avaría no embarcadoiro da Pasaxe

Os graves problemas que ten o peirao de atraque do ferri na marxe Galega fan inviables as viaxes do barco que cubre o servizo de trasporte de pasaxeiros e vehículos entre A Guarda e Caminha.

Portos de Galicia resolveu o contrato de cesión da Estación Marítima da Pasaxe ao concello da Guarda cando estaba a punto de producirse a adxudicación da explotación do inmoble como cafetería-restaurante a unha empresa local.

Na reunión mantida á petición do alcalde da Guarda, Antonio Lomba, coa presidenta de portos de Galicia, Susana Lenguas, á que tamén acudiu o presidente da cámara de Caminha, Miguel Alves, a responsable das instalacións de atraque do ferri trasladou aos mandatarios municipais a grave situación actual do embarcadoiro e a complexidade da reparación que hai que acometer.

A preocupación dos responsables dos concellos da Guarda e de Caminha pola comunicación entre as dúas vilas e a ausencia de noticias fiables en relación a reparación da avaría no peirao, foron o motivo de concertar unha xuntanza entre os alcaldes e Portos de Galicia.

As inquedanzas dos alcaldes foron compartidas pola presidenta de Portos de Galicia que confirmou que, despois da valoración do estado actual do peirao, estase a elaborar un estudo técnico que servirá de base para a redacción do proxecto de rehabilitación. Susana Lenguas foi cautelosa en canto a contía e prazos para executar a reparación. En calquera caso avanzou que a obra podería rondar os 300.000 € e en canto a execución habería que pensar en 2023.

Hai que ter en conta que esta situación de falta de comunicación entre as dúas vilas do esteiro do miño xa non é de agora. Primeiro foi o peche de fronteiras con motivo da pandemia do COVID-19 e dende o verán de 2021 ven motivada pola avaría do peirao.

A falta comunicación entre A Guarda e Camiña resulta moi prexudicial para o mantemento das relacións sociais e económicas entre as dúas vilas raianas: para a veciñanza das dúas localidades, para o transito de turistas e visitantes e para o paso dos peregrinos que seguen o camiño portugués da Costa. Por este motivo, Antonio Lomba, co apoio dos alcaldes e alcaldesas do Camiño Portugués da Costa e o sector privado vinculado á ruta xacobea, viña demandando da Xunta de Galicia un transporte alternativo ao ferri mentres este non funcionaba. Un transporte alternativo, centrado principalmente en resolver os problemas dos peregrinos, empezou a funcionar a pasada Semana Santa e está permitindo que se recupere a continuidade do camiño a Santiago.

“A demanda da veciñanza e a que se produce en tempada alta polos turistas e visitantes non pode ser cuberta polas embarcacións habilitadas na actualidade debido ao súa reducida capacidade e a imposibilidade de transportar vehículos”. Declaraba Antonio Lomba. Asi mesmo dicía “é necesario recuperar o peirao do ferri, ben sexa para este barco ou para outro que poida necesitalo a curto prazo”.

Outro tema que Antonio Lomba abordou na reunión con Portos de Galicia foi a resolución do contrato de cesión da Estación Marítima da Pasaxe ao concello da Guarda. O contrato entre Portos e o concello da Guarda tiña vixencia ata o ano 2029 pero a entidade dependente da Xunta de Galicia, alegando cambios normativos, notificou ao concello a extinción do mesmo.

As consecuencias inmediatas da resolución do contrato son a anulación do procedemento de licitación que se estaba a producir para a explotación da cafetería da Estación Marítima e por outra banda que Portos se volve a facer cargo do inmoble. Neste sentido o alcalde trasladoulle a Susana Lenguas a petición de que puxeran en marcha algunha actividade no edificio como o concello tiña previsto facelo a través da licitación. “Sería unha pena agora que estaba a punto de adxudicarse a unha empresa local para que empezara a explotala, que Portos decidira quedarse de novo coa Estación para non facer nada nela.” declaraba o alcalde.

UN DESEXO

Dende o concello da Guarda confían en que o próximo verán, tendo en conta que estamos en ano xacobeo e que se espera unha grande afluencia de peregrinos e visitantes, Portos de Galicia poña en funcionamento as instalacións da Estación Marítima da Pasaxe.