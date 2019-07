O Museo do Mar de Galicia acolle a exposición ‘As marcas de pescadores. Póvoa de Vazim e a Guarda’

A mostra, que poderá visitarse ata o 15 de setembro, dá a coñecer o código de identificación ancestral que empregaban os mariños destas dúas localidades

Ambas localidades conxugan un substrato cultural e socioeconómico similar ás beiras do océano Atlántico, por iso os pescadores e mariños compartían un código de identificación propio e ancestral co que marcaban os seus aparellos de traballo. Agora, a asociación de embarcacións tradicionais O Piueiro organiza esta mostra sobre estes códigos, dos que a súa orixe se remonta ao século XVIII.

O Museo do Mar de Galicia, ubicado preto da praia de Samil en Vigo, acolleu onte a inauguración da exposición “As marcas de pescadores. Póvoa de Vazim e A Guarda”, que poderá ser visitada no espazo destinado a mostras temporais ata o 15 de setembro.

Nesta exposición froito da colaboración cos nosos veciños portugueses de Póvoa de Varzim poderán ver a estreita relación entre dous pobos mariñeiros de diferentes países pero con moitas similitudes entre si, pois non só comparten a mesma tipoloxía de artes de pesca senón moitas cousas máis, entre elas o funcionamento do sistema de marcas de pescadores, todo un verdadeiro sistema que merece a pena descubrir e que se poderá coñecer nesta exposición temporal.

Nesta exposición froito da colaboración cos nosos veciños portugueses de Póvoa de Varzim poderán ver a estreita relación entre dous pobos mariñeiros de diferentes países pero con moitas similitudes entre si, pois non só comparten a mesma tipoloxía de artes de pesca senón moitas cousas máis, entre elas o funcionamento do sistema de marcas de pescadores, todo un verdadeiro sistema que merece a pena descubrir e que se poderá coñecer nesta exposición temporal.