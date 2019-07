O equipo Motorsport da Universidade de Vigo amosa o seu novo monoplaza UM19

O UM19 quedará esta semana totalmente ensamblado e xa poderá ser sometido aos test precisos para poñelo a punto para as competicións nas que participará en agosto nos circuítos de Hockenheimring e Montemeló.

Culminan así 11 meses de traballo nos que unha vintena de estudantes da Universidade de Vigo deseñaron e fabricaron o monoplaza co que participarán, por quinto ano consecutivo, nas competicións máis importante da Formula Student. O vehículo que rodará en Alemaña entre os días 6 ao 11 de agosto, será presentado nun acto público o mediodía do vindeiro venres 2 de agosto, nun dos aparcadoiros da praia de Samil.

O alumnado das escolas de enxeñaría Industrial e de Telecomunicación e, tamén por primeira vez, de titulacións da rama de Artes e Humanidades, foi que de acadar os dous retos que se marcaron ao inicio do proceso de deseño e construción do vehículo: obter datos en tempo real para mellorar o comportamento do vehículo en pista e reducir o seu peso, respecto do do seu antecesor. “O monopraza do ano anterior pesaba 270 kgs e este ano melloramos o proceso de fabricación dos compoñentes de fibra de carbono, o que nos permitiu reducir o peso total do monopraza arredor e 30-40 quilogramos”, explica María Couso, líder do equipo UVigo Motorsport.

Cun deseño moi semellante ao do seu predecesor, o UM19 tamén ten un chasis híbrido, con monocasco en fibra de carbono e subchasis en aceiro tubular. En relación ao seu sistema aerodinámico, o equipo apostou pola la implementación dun sistema de aerodinámica activa en ambos aleróns, co que mellorar o paso por curva e o trazado en recta do monoplaza. Ademais, redeseñáronse os pontóns que permiten un mellor fluxo de aire, favorecendo a refrixeración do motor. En pleno proceso para rematar a ensamblaxe do vehículo, María Couso lembra que “esta tempada tivemos varios problemas coa fabricación do monocasco, o que nos retrasou considerablemente. Cada ano enfrontámonos a novos retos e este a fabricación do monocasco foi un deses grandes problemas”, asegura, ao tempo que destaca que este curso foi o que máis quilómetros percorreron, xa que todas as pezas e configuracións foron probadas no modelo anterior para asegurar a súa fiabilidade e deseño.