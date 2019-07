Administracións e o sector da pesca, piden a Bruxelas que recoñeza as “GT sociais” para mellorar a habitabilidade dos buques

A necesidade de que o novo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) contemple, e permita financiar, a mellora da habitabilidade dos buques sen ter que sacrificar a capacidade pesqueira; a validación na nova normativa sobre titulacións que prepara a Secretaría Xeral de Pesca da experiencia de profesionais cunha longa traxectoria no mar para facilitar a promoción interna, e a petición dunha maior flexibilización por parte da Administración para enrolar a tripulantes estranxeiros foron algunhas das demandas que se escoitaron nas VI Xornadas Internacionais de Pesca de Orpagu.

As VI Xornadas Internacionais de Pesca de Orpagu celebráronse na Casa dos Alonso da Guarda, concretamente no novo Salón de Plenos do Concello que, como lembrou o alcalde Antonio Lomba, é a segunda vez que se utiliza tras o acto de investidura. Lomba foi o encargado de dar a benvida a todos os asistentes e agradeceu aos armadores de Orpagu todas as iniciativas que levan a cabo na Guarda “porque eles fannos cidade”.

As “GT sociais”, unha petición recorrente nas mesas de traballo

O recoñecemento por parte de Bruxelas da existencia de “GT sociais”, que permitan mellorar a habitabilidade dos buques sen que para iso o armador deba sacrificar a capacidade pesqueira, foi a petición recorrente nas mesas redondas que tiveron lugar esta mañá no marco das Xornadas Internacionais de Pesca sobre Grandes Migradores organizadas por Orpagu. Pero non só os relatores e asistentes trataron este asunto, tamén a secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz, encargada de inaugurar o simposio, e Mercedes Rodríguez, directora de Pesca @de la Xunta, referíronse nos seus discursos a estes GT (medida de arqueo bruto do barco) de obxectivo social.

Villauriz anunciou que de fronte ao próximo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, España conseguiu que o Consello da UE aceptase unha excepción ao aumento da capacidade individual do buque para mellorar as condicións laborais e de seguridade a bordo, sempre asegurando que non se incremente a capacidade global a nivel país.

A secretaria xeral de Pesca destacou a importancia do compoñente humano na actividade pesqueira, “primordial para que se produza a adecuada substitución xeracional que permita á pesca manter o seu papel vertebrador das comunidades costeiras”. Para iso, sinalou, “resulta necesario seguir mellorando a seguridade no exercicio da pesca e as condicións de vida dos tripulantes dos buques”.

E para lograr o cumprimento das novas esixencias en materia de seguridade a bordo e de habitabilidade, Villauriz considerou fundamental contar cos investimentos necesarios, no marco do futuro Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

Pola súa banda, Mercedes Rodríguez, lembrou que nas propostas de Galicia de fronte ao futuro Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) deféndese a incorporación de medidas “que axuden a facer dun barco un lugar máis acolledor e atractivo. É dicir barcos máis conectados, posibilitando o uso do internet e dunha comunicación diaria con terra e máis habitables, coas condicións laborais e de seguridade a bordo melloradas”.

Así mesmo, destacou a aposta do Goberno galego para facer máis atractiva a actividade da cadea mar-industria ás novas xeracións a través da Formación Profesional Dual. Con esta iniciativa, subliñou, “a Xunta busca mellorar a formación enfocada ao sector pesqueiro, garantir a substitución xeracional e evitar a falta de tripulación”. Rodríguez cifrou en 1.570 os titulados que saíron nos últimos 10 anos dos centros de formación dependentes da Consellería do Mar.

Titulacións náutico-pesqueiras

Na primeira mesa de traballo, moderada por Sergio López, da OPP7 Lugo, interviñeron Joaquín Vidal Fernández, da Secretaría xeral de Pesca, quen se referiu aos cambios que incorporou a nova normativa de titulacións náutico-pesqueiras, cambios que, dixo, “responden á demanda do sector debido, principalmente, á escaseza de capitáns e oficiais”. Vidal Fernández manifestou que a modificación do Real Decreto no que traballa o Ministerio contribuirá á formación de titulados que poidan asumir funcións de capitáns ou oficiais.

A perspectiva de xénero achegouna Lida González, patrón de pesca con experiencia en campañas no Atlántico Sur e Malvinas. A moza resaltou a dificultade que atopan os recentemente titulados para atopar embárquelos que lles capaciten para obter o título profesional e recoñeceu que as mulleres tituladas prefiren dirixirse cara á Mariña Mercante máis que á pesca, “porque aínda que eu non tiven problema, neste sector aínda hai xente remisa a contratar a mulleres”.

Pola súa banda, Juan José Escolar, capitán marítimo de Vigo, explicou os requisitos necesarios para o embarque de tripulantes e lamentou que “moitas veces a capitanía é vista como a mala da película cando simplemente velamos para que se cumpra a normativa”.

Medidas a adoptar #ante a falta de tripulacións

Edelmiro Ulloa, de Anapa- Arpoan, encargouse de moderar esta segunda mesa redonda na que Rosa Alonso, directora provincial do Instituto Social da Mariña, falou das prestacións do ISM á frota de longa distancia. Nesta sesión tamén participou Miguel Ángel Marcos, quen se referiu ao novo Seguro de Saúde a bordo para os tripulantes de Murimar, que inclúe garantías como o traslado do barco ata o servizo sanitario requirido, asistencia telefónica as 24 horas os 365 días do ano, tratamentos especiais e urxencias, entre outros.

Juan Manuel Trujillo, secretario de Pesca do Sector do Mar de CCOO, falou da inminente ratificación por parte de España do Convenio 188 da OIT sobre o sector pesqueiro, que incorporará a regulación de medidas como a remuneración dos pescadores, as horas de descanso e dotación, a atención médica ou as responsabilidades do propietario dun buque pesqueiro.

Carencias da frota para mellorar as condicións de vida a bordo

Aínda que a mesa redonda moderada por Francisco Teijeira, de Opromar, foi a última da xornada, nela tratouse un dos temas que sobrevoou a maior parte de intervencións: a necesidade dun novo enfoque das axudas europeas para favorecer as mellores condicións de traballo a bordo.

Nesta liña, o arquitecto naval Javier Martín-Arroio Borrajo, enumerou as tres condiciones que se deberían mellorar para facer máis confortable o lugar de traballo dos profesionais do mar: Dotar ás tripulacións de acceso a internet nos tempos de lecer, poñer en marcha medidas para reducir ruídos e vibracións e coidar a ergonomía dos buques. Para conseguir este novo deseño, recoñeceu que se necesitan GT’ s: “Tal como están as cousas, estamos capando os barcos de agora e do futuro por unha normativa que ninguén entende. Necesitamos GT’ s sociais porque estamos a construír os mesmos barcos que hai 30 anos”.

Por último, tanto Ignacio Gandarias, director xeral de Ordenación Pesqueira e Acuicultura, como Mercedes Rodríguez, da Consellería do Mar, mostraron unha total sintonía e coincidiron en que hai que convencer a Bruxelas de que apoie e subvencione este tipo de modificacións na habilitación dos buques sen que sexan consideradas como unha ampliación da capacidade de pesca o barco. “Incrementar a capacidade do buque non significa aumentar a capacidade de pesca e iso é algo que Bruxelas non entende”, asegurou Gandarias.