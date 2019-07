O Club Ría de Aldán leva o Memorial Manuel Marcelino – X Regata de Aldán

Nas augas da ría de Aldán celebrouse durante a mañá de hoxe o Memorial Manuel Marcelino- X Regata de Aldán para as embarcacións K4 e C4 das categorías Cadete, Xuvenil, Senior e Veterano.

Unha proba na que os anfitrións, o Club de Mar Ría de Aldán-Irmáns Gandón levaron o triunfo na clasificación xeral por equipos con 1176 puntos, o segundo e terceiro caixón do podio ocupárono o E. P. Ciudad de Pontevedra con 799 puntos , e o Piragüismo Vilaboa con 738 puntos.

A saída para a disputa dos seis quilómetros de percorrido, na que tomaban parte os 220 padeeiros inscritos nesta edición, tomouse desde a praia de San Cibrán. O podio da categoría senior kaiak masculino completábanos o Club Piragüismo Vilaboa, Piragüismo Portonovo e Piragüismo Olívico.

Polo contario en muller senior, o primeiro e segundo posto foi para as dúas embarcacións do Club de mar Ría de Aldán, mentres que terceira posición sería para a piragua do Club Naval de Pontevedra.

Polo que respecta a modalidade de C4 o E. P. Ciudad de Pontevedra ocupou a primeira posición do podio, segundo e terceiro foron o Ría de Aldán e o Ciudad de Pontevedra. Ademais na categoría cadete kaiak o E. P. Ciudad de Pontevedra vencía en homes.

Polo que respecta á categoría xuvenil o barco do Ría de Betanzos e Naval de Pontevedra levaba a vitoria masculina mentres que o Betanzos e Deportivo Miño facía o propio en mulleres.