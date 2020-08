Descubre a maxia de Ons, a illa habitada do Parque Nacional das Illas Atlánticas

O “buraco do inferno”

Seguindo o percorrido pola illa atopámonos co buraco do inferno, un buraco de máis de 30 m no cal se di que se oen os lamentos das almas condenadas no seu eterno estertor pagando polos seus pecados e onde, en días de grandes tempestades, o mar chega batendo as rocas, facendo que os ouveos sexan interminables.

Na praia de Area dos Cans atópase a sepultura antropomorfa da Laxe do Crego, unha roca á que se pode acceder en función da marea e que debe o seu nome a que, probablemente, na época medieval se escavou unha tumba antropomórfica e na que se chegou a enterrar un sacerdote.

A pesar de non haber constancia documental nin restos físicos de ningún mosteiro, debeu de existir algunha comunidade de monxes eremitas, como foi habitual noutras illas galegas e como o demostra a toponimia do sarcófago.

Ás dúas da mañá córtase a luz en Ons e baixo esa penumbra un adopta como certas esas crenzas, aínda que sexa con esforzo melancólico. Tampouco nos podemos esquecer do famoso raio verde, un fenómeno óptico que se pode observar durante a posta de sol pero que só uns poucos tiveron o privilexio de ver.

As illas Ons son para moitos as máis “piratas” de Galicia, un lugar paradisíaco con moita maxia e encanto

Tamén che propoñemos percorrer a ruta do faro: partindo do barrio de Curro, onde se sitúan todos os servizos dispoñibles na illa, atopamos, ademais da igrexa, os tres restaurantes onde se pode gozar da gastronomía, os manxares e os viños da zona.

Pasaremos polo barrio mariñeiro de Caño, desde o que podemos apreciar unhas excelentes vistas e contemplar o cemiterio e a antiga igrexa. Proseguiremos a nosa ruta a través do piñeiral de Chan de Pólvora, onde se atopa a zona de acampada, ascendendo cara ó barrio de Cucorno, situado a 128 metros sobre o nivel do mar (máxima altitude da illa) e onde se sitúa o faro, ó que non está permitida o entrada pero desde o que se pode gozar dunha preciosa panorámica da costa (desde o monte Louro, na ría de Muros, polo norte, ata cabo Silleiro polo sur).