O Kayak Tudense – Axuda Paramos terceiro no Nacional de Sprint

Gran actuación dos equipos galegos no LI Campionato España Sprint Senior, Sub-23 e Xuvenís, celebrado durante esta fin de semana no encoro asturiano de Trasona de Avilés.

O Club KaYak Tudense – Axuda Paramos terminou terceiro na xeral de clubs por detrás do Piragüismo Aranxuez e Club Náutico Sevilla. Os de Tui mantéñense un ano máis entre os tres primeiros no campionato estatal. Así mesmo, o E. P. Ciudad e Pontevedra terminou o campionato en quinta posición, mentres que o Piragüismo Rías Baixas ocupou a novena posición.

No gran premio loterías e apostas do estado – III liga olímpica de sprint feminina o KaYak Tundese- Axuda Paramos recolleu o segundo premio, na que o club vencedor foi o Piragüismo Aranxuez e terceiro o Círculo de Labradores.

Ademais o equipo dirixido por Esteban Alonso recibía o trofeo como vencedor da categoría sénior masculina. Polo que respecta ás actuacións individuais, destacan as medallas as medallas de ouro de Roi Rodriguez nas finais de K1 500 e 100 metros, así como as tres vitorias do canoista xuvenil do Náutico O Muiño, Manuel Fontán nas tres finais individuais que disputou.