Valença revive a segunda invasión francesa cunha recreación histórica

Douscentos dez anos despois a Fortaleza de Valença vai revivir algúns dos momentos históricos das invasións francesas e das loitas entre os portugueses e as tropas napoleónicas.

Na coroada, será montado un acampamento, a partir do cal se desenrolará toda a actividade

A historia dos asedios das tropas francesas á Praza-Forte, a partir de Tui foi longa, á que seguiu o cerco a 9 de Abril de 1809, a capitulación da praza a 10 de abril de 1809 e a saída do exercito francés a 17 de abril de 1809.

Con esta iniciativa pódese reviver e entender mellor os principais momentos da invasión; os oito días da ocupación de Valença, a presión militar, a vida da Praza ocupada e a defensa intelixente do governador, Custódio César de Faría.

