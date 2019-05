O equipo feminino de piragüismo Penedo-Te Importa, terceiro en Burriana

Esta fin de semana celebráronse nas instalacións da mariña BurrianaNova os partidos correspondentes do III Torneo 1ª div. Senior Masculina e 1ª div. Iberdrola da modalidade. A este campionato desprazáronse o equipo feminino do Penedo-Te Importa e o conxunto masculino o Náutico Rodeira.

Despois de dúas intensas xornadas de partidos, o Penedo conseguía unha meritoria terceira posición final. O equipo de Salceda de Caselas estivo moi preto de lograr a clasificación para a final do torneo, despois de caer na semifinal por 3 a 2 co Alaquás.

As mozas do Penedo resarcíronse e o partido polo terceiro e cuarto posto impuxéronse cun contundente 4 a 1 ao Alberche Kaiak Polo. Dous das deportistas máis destacadas do equipo foron Eva Ara e Ainhoa Castro que marcaron 14 e 12 goles cada unha.

Despois de tres torneos o Penedo-Impórtache atópase en terceira na clasificación xeral da liga Iberdorla con 122 puntos, con tan só dous puntos de vantaxe sobre o Ciencias de Madrid. A primeira posición é para o Pinatarense mentres que en segundo lugar está o Alaquás.

Por outra banda o Náutico Rodeira masculino terminou en sexta posición, con este sexto posto dan un paso de xigante para a salvación do descenso que lla xogará no último torneo do ano a próxima fin de semana do 8 e 9 de xuño en Verducido. Nestes momentos o Rodeira atópase en penúltima posición con 106 puntos, por diante do Piragüismo Arcos, pechacancelas, con 105 puntos. A permanencia a marca o Burriana con 109 puntos.