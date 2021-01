O deporte galego chora o pasamento de José Luís Méndez, “impulsor do remo en Galicia e gran remeiro olímpico”

José Luís Méndez, “impulsor do remo en Galicia e gran remeiro olímpico, dedicou toda a súa vida a traballar en prol do deporte e do remo galego”.

A Xunta de Galicia recoñeceu o seu labor a prol da promoción e fomento do deporte e da educación física na comunidade galega no ano 2013 coa entrega da Distinción ao Mérito Deportivo.

Foi adestrador do Club Remo do Miño nos anos 70/80, onde conseguiu incontables medallas nacionais e internacionais, varios campionatos de España, e varios dos seus remeiros conseguiron ser finalistas en varios campionatos do mundo.

Méndez participou nos Xogos Olímpicos de Roma en 1960 co equipo de remo de catro con timonel. Ademais foi fundador, presidente, adestrador, delegado e mecenas do Club de Remo Miño de Tui.

O CLUB REMO DO MIÑO, UN CLUB PEQUENO CON SOÑOS GRANDES

Este é o título da pequena reportaxe sobre o club e a figura do seu anterior presidente e fundador, que incuímos no nº de verán do pasado 2020 (pax. 46 a 49)