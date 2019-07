O Conde de Gondomar cita ás mellores tripulacións nas Rías Baixas

Galicia acolle entre o 25 e o 28 de xullo a cuadraxésimo cuarta edición dunha das competicións náuticas con máis historia en España, O Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell, que incluirá a mítica subida ao Carrumeiro Chico.

O día grande de Galicia volverá estar marcado, un ano máis, por unha das citas náuticas máis importantes do ano, o Conde de Gondomar do Monte Real Club de Yates de Baiona, que se mantén fiel á celebración dunha das súas regatas máis históricas facéndoa coincidir co festivo de Santiago.

Así, o vindeiro xoves, día 25, dará comezo nas Rías Baixas a cuadraxésimo cuarta edición da competición, que volve ser Trofeo Banco Sabadell grazas ao patrocinio da entidade bancaria. Durante catro xornadas, as mellores tripulacións do atlántico peninsular reuniranse na costa galega para medir as súas forzas nun programa de probas que inclúe percorridos costeiros de curto e longo percorrido e probas barlovento sotavento. Un repertorio mixto que busca dar oportunidades aos diferentes estilos de regatistas e tipos de embarcacións que participan.

A proba estrela é, sen dúbida, a mítica subida desde Baiona ao Carrumeiro Chico, en Corcubión, que cos seus case 100 millas de percorrido decidirá o Campionato de España de Altura da Zona Galicia. Disputaranlla os barcos máis grandes o xoves 25 a partir das once da mañá, mentres que os máis pequenos bateranse nun percorrido de ida e volta entre Baiona e o Camouco, en Ons. O sábado 27 toda a frota deberá completar un trazado dunhas 32 millas dando volta a Ons; e as probas máis técnicas, do tipo barlovento sotavento, resérvanse para a última xornada, o domingo 28, no fondeadero das Illas Cíes.

En todas as xornadas, ademais do programa de auga, haberá actividades en terra, como unha exposición de vehículos de PSA Retail, ceas mariñeiras, degustacións de gintonics con Martin Miller e Royal Bliss ou concertos, ademais da tradicional entrega de premios aos gañadores, que se celebrará o domingo 28 ás seis da tarde.

Será, sen dúbida, unha gran cita para os amantes da vela, tal e como sinalaba na presentación o director de Sabadell Gallego, Pablo Junceda, quen felicitou ao Monte Real Club de Yates por soster en tempo este “gran esforzo de irmandade”, dixo. “En Sabadell Gallego – continuou Junceda – sempre cremos nos proxectos que achegan valor engadido á contorna no que se desenvolven e cuxos promotores dan exemplo de perseveranza, e o Conde de Gondomar e o Monte Real Club de Yates son un bo exemplo de iso”.

O Aceites Abril buscará a súa quinta vitoria

Uno dos barcos que xa confirmou a súa participación no 44º Conde de Gondomar – Trofeo Banco Sabadell é o Aceites Abril, dos irmáns Luís e Jorge Pérez Canal, vencedor da anterior edición. A tripulación tratará de entrar na historia da regata logrando a súa quinta vitoria -a cuarta consecutiva-, tras as obtidas en 2013, 2016, 2017 e 2018.

De conseguir repetir o ansiado triunfo, o Aceites Abril lograría superar en número de vitorias a dous barcos históricos da regata: o Ardora de Paz Andrade e o Castrosúa liderado por Willy Alonso, ambos con catro loureiros do Conde no seu haber.

Seguiría por diante aínda no histórico de gañadores do trofeo o Pairo de José Luis Freire, o barco con máis vitorias na competición, cun total de 6 triunfos (en 1983, 1984, 1988, 2003, 2007 e 2009). En 2018, aos de Freire volveu escapárselles o podio a mans do Aceites Abril, pero conseguiron facerse co título de Campións de España de Altura da Zona Galicia.

Máis que unha regata, todo un acontecemento social

O Conde de Gondomar é “un evento que transcende o ámbito deportivo, que vai moito máis alá, converténdose en todo un acontecemento social”, asegurou na presentación do trofeo o presidente do Monte Real Club de Yates. José Luis Álvarez agradeceu “o esforzo de toda a xente que leva meses traballando para que todo salga á perfección, e o compromiso das empresas e administracións que permiten que Galicia siga tendo un nome propio no mundo da vela”.

O Conde de Gondomar está organizado polo Monte Real Club de Yates co patrocinio de Banco Sabadell, unha entidade que mantén a súa aposta pola competición desde hai anos. O trofeo conta, ademais, coa colaboración de administracións como a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e o concello de Baiona; e empresas como Ramada Storax, PSA Retail Vigo, Coca Cola, Terras Gauda e Martin Miller. Na presentación do evento, esta mañá en rolda de prensa, tamén participaron o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; o Secretario Xeral para o deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete Lasa; a deputada de Turismo da Deputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias e o xerente de PSA Retail en Vigo, Daniel Martín.