Históricos da vela participan nun proxecto do Monte Real Club de Yates de Baiona

No ano en que se cumpre o vixésimo quinto aniversario do “Galicia 93 Pescanova” o Monte Real reuniu este martes en Baiona a Javier de la Gándara, Chuny Bermúdez de Castro, Ñaco Eraso y Guillermo Altadill.

O patrón e os tres tripulantes que competiron na Whitbread Round the World 93-94 encargáronse de liderar, xunto con Pablo Iglesias e Jorge Lorenzo, a un grupo de seis tripulacións dunha importante empresa multinacional que, a bordo de seis veleiros do club, participaron en varias actividades formativas de coaching e team building en augas da ría de Vigo.

A actividade forma parte do proxecto Team Sailing do Monte Real Club de Yates, posto en marcha en 2017. Trátase dun programa co que o club ampliou as actividades que ofrecía ao público xeral máis aló da formación na súa Escola de Vela ou a participación en regatas.

A través de 6 propostas diferenciadas, o Monte Real ofrece a sectores non relacionados directamente coa náutica a posibilidade de achegarse ao mundo da vela co obxectivo de extraer dela beneficios a nivel persoal e profesional.

Das 6 actividades propostas, 3 teñen un carácter máis lúdico, que pasa por vivir a experiencia dunha regata, participar nunha competición para coñecer as Illas Cíes ou descubrir Baiona en veleiro. A outra metade da oferta aséntase en elementos formativos moi relacionados co coaching, incluíndo talleres para empresas, sesións de team building para mellorar o rendemento ou workshops para optimizar o traballo en equipo.

Disputar unha regata con compañeiros de traballo nun das paraxes máis belas da costa atlántica, visitar o único parque nacional mariño de España, adestrar habilidades de liderado para mellorar o rendemento de equipos e o clima laboral dentro dunha empresa, redefinir o rumbo persoal e laboral dos traballadores ou mellorar o uso do tempo son algunhas das posibilidades que ofrece o programa Team Sailing do Monte Real Club de Yates.