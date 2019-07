Espectáculo por terra e mar no traslado das embarcacións que participan no Encontro da Guarda

O convoi, formado por un total de 18 embarcacións, con 120 tripulantes a bordo, realizou unha travesía conxunta de Cíes ata A Guarda de preto de seis horas. A comitiva contou en todo momento co apoio do remalcador Sebastián Ocampo, da Consellería do Mar, e co ánimo de numerosos barcos guardeses que lles saíron ao encontro á altura de Oia.

De Muros e Vigo ata Cíes e de aí en convoi ata A Guarda, a comitiva por mar, inédita ata a data, foi gravada en vídeo pola organización polo o seu exemplo de cooperación entre as diferentes asociacións galegas que conforman Culturmar, a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, e distintos departamentos da Xunta de Galicia. A travesía contou cunhas condicións climatolóxicas nas que predominou a néboa, que non conseguiu deslucir a beleza da singradura.

A viaxe marítima, de preto de seis horas de duración, congregou a bordo das embarcacións a un total de 120 persoas e contou cun escolta de excepción: o remolcador Sebastián Ocampo, da Consellería do Mar. En total foron 22 millas, navegando a velocidade reducida e cunha grata sorpresa á altura de Oia, xa que alí esperábanlles numerosos barcos da Guarda, que lles acompañaron no último tramo da viaxe.

E mentres isto acontecía no mar, na Guarda veciños e visitantes seguían con expectación o percorrido do volanteiro construído por Piueiro desde o estaleiro A Pasaxe ata o porto guardés. No traslado investíronse nove horas e foi necesario un dispositivo de máis de 20 persoas, tres guindastres, un trailer, dous elevadores e a colaboración do Concello para conseguir que esta embarcación tradicional, que se cría perdida, volvese á vida da man da asociación guardesa, en colaboración con numerosas empresas e particulares que coas súas achegas contribuíron a esta construción.

A embarcación construíuse seguindo planos antigos xa que se teñen referencias da mesma desde o século XVII, aínda que posteriormente, no século XX, co auxe dos arrastreiros deixouse de construír. Desde hoxe na Guarda contan cunha que, a pesar de que non poderá participar na exhibición porque falta culminar o proceso de ” calafatear”, é dicir, pechar as xuntas de madeira con brea, estará a presidir a celebración.

“Aínda que nos dá moita pena, por tres días non imos sacrificar décadas de vida do barco”, sinalou o presidente de Piueiro, Joaquín Cadilla, respecto diso.

Música en directo, talleres e saídas en barco

A exhibición das embarcacións tradicionais de Galicia, xunto con algunhas doutras localidades españolas e mesmo algunha irlandesa, forma parte dun amplo programa de actividades culturais e lúdicas, organizado con motivo do Encontro por Culturmar, a Asociación Piueiro, o Instituto de Estudos Miñoranos e o Concello dá Garda, co patrocinio da Deputación de Pontevedra e @de la Xunta de Galicia, a través das consellerías de Mar, Medio Ambiente e Cultura e Turismo.

Concertos, obradoiros, exposicións, exhibicións gastronómicas e navegacións a bordo destes barcos conforman a atractiva oferta da celebración que terá lugar na Guarda desde o día 11 ata o 14 de xullo.