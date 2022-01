Día dos Reis Magos e a Epifanía

Nalgúns países este día é tradicional facer agasallos aos nenos conmemorando os presentes que os Magos levaron ao Neno Jesús, segundo conta o evanxeo de San Mateo. Este evanxeo menciona que uns Magos seguiron unha brillante estrela para adorar e levar agasallos ao Neno Jesús.

Segundo a tradición, Gaspar, Melchor e Baltasar (certas crenzas representan a Europa, Asia, e África respectivamente) chegaron nun cabalo, nun camelo e un elefante (ou en tres camelos dependendo do país) traendo consigo ouro, incenso e mirra.

Coñecido no mundo anglosaxón como a Epifanía, a chegada dos Reis Magos espérase en España cunha gran expectación e multitudinarias celebracións ao redor deste evento. As celebracións comezan oficialmente a tarde anterior á Epifanía, na noite do 5 de xaneiro, cando se celebra a Cabalgata dos Reis Magos en cada cidade e pobo, cando centos e centos de persoas saen ás rúas principais dos centros urbanos para contemplar a recreación da chegada dos Reis Magos na cidade.

Porque en España, non é o Neno Jesús, nin Papá Noel, nin San Nicolás o que leva os agasallos o día de Nadal, senón os Tres Reis Magos, cuxa xenerosidade se comproba cada 6 de xaneiro, día da Epifanía. Nenos, familias, e cidades enteiras por todo o país celebran esta importante tradición do Nadal española.

Historia dos Reis Magos

Esta celebración ten a súa orixe no Novo Testamento, onde se conta que os Reis Melchor, Gaspar e Baltasar viaxaron durante a noite desde os confíns máis remotos da terra para traerlle agasallos a Jesús, a quen recoñecía como o Fillo de Deus.

Á parte da maxestosidade, os Reis Magos son descritos como sabios, cuxa sabedoría provén precisamente do recoñecemento da divindade de Jesús. Chegaron de tres lugares diferentes seguindo a luz da estrela de Belén, que, segundo contan, estivo colgada varios días sobre o pesebre onde a Virxe María deu a luz.

En 1885, o Goberno de España convocou unha cabalgata para honrar esta festividade tan especial. Mentres que as escrituras tradicionais contan que lle regalaron mirra, ouro e incenso ao Neno Jesús, nestes tempos os Reis son máis proclives a traer caramelos e agasallos máis prácticos. Con todo, mantense como unha emotiva tradición e é a cabalgata máis longa de España.

EPIFANÍA

A Epifanía (por etimoloxía do grego: επιφάνεια que significa «manifestación») é un acontecemento relixioso. Para moitas culturas as epifanías corresponden ás revelacións ou aparicións onde os profetas, chamanes, médicos, bruxos ou oráculos interpretaban visións máis aló deste mundo. É tamén unha festa cristiá na que Jesús toma unha presenza humana na terra, é dicir Jesús dáse « a coñecer»

O termo Epifanía pode ser entendido para traducir o concepto de «gloria de Deus» que indica as pegadas do seu paso , máis simplemente, a súa presenza. No Novo Testamento, nas cartas paulinas tardías, refírese á entrada de Cristo no mundo, presentada como a do emperador que vén tomar posesión do seu reino (latín: adventus, de aí o tempo de Advento como preparación ao Nadal).

A partir deste significado, o termo usouse en Oriente para indicar a manifestación de Cristo na carne e a continuación, a partir do século IX, para designar a festa da revelación de Jesús ao mundo pagán. Esta é a festa que se segue celebrando o día 6 de xaneiro.

Na narración da Biblia Jesús deuse a coñecer a diferentes persoas e en diferentes momentos, pero o mundo cristián celebra como epifanías tres eventos.

E a festa de Epifanía que máis se celebra corresponde ao día 6 de xaneiro de cada ano na que os tres magos, segundo a tradición (nas traducións de biblias protestantes, e xa actualmente nas últimas traducións das biblias católicas, elaboradas en colaboración ecuménica e interconfesional, menciónase o adxectivo sabios) denominados: Gaspar, Melchor e Baltasar que aparecen do oriente para adorar a primeira manifestación de Jesús como neno ofrecendo tres agasallos simbólicos: ouro, incenso e mirra (simbolizando cada un destes tres agasallos: a maxestade, a sacralidad e a perpetuación ante a morte).

En realidade, a Biblia non fala do número dos magos, ou sabios, nin tampouco dos seus nomes. Foi a tradición posterior a que identificou o seu número e nomes. Os restos dos magos, din que descansan na Catedral de Colonia en Alemaña

Orixes

A Epifanía é unha das festas litúrxicas católicas máis antigas, máis aínda que a mesma Nadal. En Exipto e Arabia celebrábase o solsticio de inverno no ano 361.

No século XV existía en Florencia a Compagnia dei Magi ou Compagnia della Stella, unha das congregacións máis importantes da cidade, protexida por los Médici, que tiñan unha particular devoción polos Magos (dedicáronlles a Cappella dei Magi no seu palacio -con frescos de Benozzo Gozzoli- e a Adoración dos Magos de Fra Angelico na capela de Cosme o Vello no convento de San Marcos).

Esta irmandade imitaba cada tres anos (desde 1447 cada cinco) a viaxe dos Reis Magos polas rúas de Florencia, un dos festexos máis suntuosos da cidade toscana.

Costumes por rexión

España

En España, a tradición é que os nenos escriban unha carta aos Magos e que se envía días antes do día de Epifanía. Neste día, popularmente coñecido como Noite de Reis (da noite do 5 de xaneiro ao día 6 de xaneiro) consómese o desexado roscón de reis que contén un faba, desde antigo (esta tradición pode remontarse á época romana) o que a atopaba era o rei da reunión (léase Caro Baroja “O Entroido”), na actualidade o imperio das casas comerciais han imposto que unha sorpresa en forma de figurilla corresponda ao coroado, castigando ao que recibe a faba para pagar o roscón.

En moitos lugares é tamén tradición deixarlles algo para comer e beber (normalmente algún licor ou viño, e doces) aos Reis Magos e aos seus camelos. Os pratos ao día seguinte aparecen baleiros, e no seu lugar aparecen os agasallos. Antes de irse a durmir, tamén colócase un zapato de cada persoa da casa en fila, e os reis poñen os agasallos de cada un xunto ao zapato correspondente.

América

En Chile, a principal celebración da epifanía (e a máis concorrida do país) é a festa do Neno Deus de Sotaquí, unha tradicional festa relixiosa que conta coa presenza de miles de fieis e que ten unha duración de 4 días, sendo o día 6 o máis importante, onde se realiza unha procesión con numerosa confrarías de bailes relixiosos típicos desa zona de Chile, o santuario do Neno Deus de Sotaquí é un dos principais santuarios do país.

Dise que o fundador de Lima (Perú), Francisco Pizarro impuxo á nacente capital o máxico nome de Cidade dos Reis porque coincidiu coa data en que os Reis Magos encamiñáronse a Belén, do mesmo xeito que o gobernador e os seus compañeiros andaban buscando nos areais entre Lima e Pachacámac o lugar máis adecuado para establecer a nova capital.

Sexa esta historia certa ou non o real é que cada 4 de xaneiro tres policías montados e vestidos como os magos de Oriente cabalgan polo centro da cidade levando tres ofrendas que depositarán no Nacemento (Belén) que fai a Municipalidade á beira do seu local Institucional.

O costume en Perú, con todo da celebración dos Reis Magos ha caído en desuso, cambiándose por outra: No interior do devandito país e nalgunhas zonas de Lima, afaise celebrar a Baixada de Reis o mesmo día; que consiste nunha pequena celebración mentres o Nacemento é desmontado e gardado para o próximo Nadal. Algunhas persoas festexan con veciños e familiares e mesmo algunhas institucións privadas han adoptado esta celebración.

En case toda a rexión, na noite do 3 de xaneiro os pequenos poñen unha carta para os Tres Reis Magos dentro dos seus zapatos debaixo da árbore de Navidad antes de irse a durmir, e desta forma fan saber aos Reis Magos cuantos nenos viven nesa casa.

En Porto Rico, República Dominicana, Paraguai,Arxentina e Uruguai na Véspera de Reis os nenos cortan grama fresca e póñena nunha caixa de zapatos xunto con auga para que os camelos dos Tres Reis Magos teñan alimento ao longo da súa travesía.

Aínda que moitas familias dan agasallos aos seus fillos en Nadal, o día de Reis segue sendo unha das máis importantes tradicións.

O ritual empeza na tarde ou á hora para cear. A familia comparte unha deliciosa rosca, o pan está feito con Flor de Laranxa e manteiga, decorado con froitas cristalizadas (rosca de reis en México, Arxentina e Uruguai).

En México, dentro da rosca atópase unha ou varias figuras pequenas en forma de neno que representa ao neno Jesús.

Quen atope o neno Jesús no seu corte da rosca debe preparar unha festa o 2 de febreiro, día da Candelaria, ofrecendo tamales e atole (unha bebida que se espesa con fariña de millo que se serve quente). Nese día preséntase ao neno Deus do nacemento ao templo nunha canastra adornada con velas.

Aínda nos queda un interrogante, o porqué dos nomes. A verdade é que é o máis complexo, soamente sábese que a primeira vez que aparecen en toda a historia, é nun friso en mosaico en San Apolinar Novo, Ravena (Italia).

Se nos fixamos na imaxe, non aparecen representados como adoitan aparecen hoxe en día, senón que os tres aparecen coas vestiduras asiáticas, o gorro frígio e as roupaxes típicas da zona. Aínda non representaban aos tres continentes, as tres razas, isto será máis común na idade media.