Soutomaior estrea a humanización do campo dá Feira

O vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, acompañado da delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, visitou esta mañá co alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, os traballos de humanización realizados na contorna do centro de saúde de Arcade, xusto na entrada do Camiño de Santiago Portugués no termo municipal

A actuación tivo un orzamento basee de execución de 130.325,28 euros que foron financiados conxuntamente con axénciaa Turismo de Galicia. “Só hai unha oportunidade para crear unha primeira impresión, e grazas a esta actuación a primeira imaxe de Arcade que levan os peregrinos é unha contorna coidada, confortable e seguro para os peóns”, lembrou Reguera explicando o obxectivo desta mellora. “Ademais, reorganizando o espazo conseguimos manter todas as prazas de aparcamento, ordenar o tráfico e construír unhas beirarrúas amplas para que os veciños non teñan que camiñar entre os coches para chegar ao centro de saúde”, indicou o alcalde describindo a mellora.

Do mesmo xeito, Rueda xustificou a actuación en Soutomaior definíndoo como “un enclave singular no camiño portugués. Un roteiro pola que o ano pasado pasaron máis de 40.000 persoas en seis meses, un de cada catro que chegan a Santiago”, explicou o vicepresidente.

Así, a actuación abarcou toda a zona coñecida como o Campo dá Feira, desde o vial que hai detrás do centro de saúde de Arcade ata a parte dianteira do destacamento da Garda Civil. En total construíronse máis de 600 metros cadrados de novas beirarrúas e reorganizouse o tráfico da contorna actuando en máis de 1.500 metros cadrados de viais municipais. Por último, renovouse toda a iluminación pública da zona con novas luminarias con tecnoloxía LED de baixo consumo.