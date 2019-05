David Leirós, alumno do CEIP de Goián, gana o concurso de debuxos para o cartaz da Festa das Trincadeiras 2019

O fallo do xurado, formado por varios artistas e persoas relacionadas ca arte, produciuse o venres pasado

David Leirós Fernández, de 5º de Primaria do CEIP de Goián (Tomiño) foi o gañador do concurso de debuxos para a creación do cartaz anunciador da décima edición da Festa das Trincadeiras, que se celebrará o 15 de xuño próximo.

O debuxo de David Leirós foi elixido entre medio centenar de obras realizadas polo alumnado de 5º e 6º de Primaria do CEIP Pintor Antonio Fernández. O xurado estivo formado por escultores, pintores e persoas relacionadas ca arte, coma Magín Picallo, Cuqui Piñeiro, Carlos Fernández, Eulalia Jackson e Zara Pousa.

O pasado 26 de abril presentouse no Centro Goianés o programa da X Festa das Trincadeiras na que haberá actuacións, xogos, exposicións de fotografías, concursos de arroces, sobremesas e cilantro, etc.

Os debuxos estiveron expostos dende ese día ata o venres 3 de maio pasado, en que se seleccionou o gañador, que foi obsequiado cun lote de libros doados por Edicións Xerais.

Como punto final daquela presentación, as persoas asistentes puideron visionar o vídeo “O espírito das Trincadeiras”, dirixido por Senén Outeiro.

Toda a información sobre a historia desta festa e as actividades que se van realizar, pódense consultar na páxina de Facebook “Festa das Trincadeiras”.

A Romería das Trincadeiras, é unha festa enxebre onde os veciños e veciñas de Goián celebran dende o ano 1990, a defensa do monte comunal das Trincadeiras, que se pretendía expropiar e utilizar para a construción da autopista Vigo-Porriño. Goián opúxose a esta expropiación e, tras acadar o seu propósito, celebra cada ano o espírito das Trincadeiras. Os veciños acuden a esta romaría lembrando aquel movemento que