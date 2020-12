Cristina Pato recibe o XVII Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego

No acto, que se celebrou esta mañá no Café Moderno Afundación de Pontevedra, o xurado anunciaba a súa resolución entre as tres persoas finalistas: Míriam Ferradáns, Diego Giráldez e Cristina Pato

Afundación, a Obra Social de ABANCA celebrou esta mañá no Café Moderno Afundación de Pontevedra o acto de entrega do XVII Premio Afundación de Xornalismo Fernández del Riego, outorgado a Cristina Pato polo seu artigo «Realidades paralelas» publicado no diario La Voz de Galicia.

Acompañaron a premiada, ademais das outras dúas persoas finalistas, Míriam Ferradáns e Diego Giráldez, o director xerente de Afundación, Pedro Otero Espinar, quen abriu o acto recordando que este ano «tan extraordinario en tantísimos ámbitos, é tamén o décimo aniversario do pasamento de Francisco Fernández del Riego, e a el rendemos unha merecida homenaxe neste encontro». Quixo tamén trasladar ás persoas finalistas os «parabéns por esta distinción e quérovos agradecer as vosas historias e as vosas palabras. Coma vós, en Afundación queremos que a cultura e o coñecemento sexan patrimonio social». Xunto a el estiveron Francisco Domínguez, presidente da Fundación Penzol, quen ofreceu unha conferencia en homenaxe a Fernández do Rego; Vítor Freixanes, presidente do xurado; Carlos Vale, secretario; Fina Casalderrey, vocal; Inma López Silva, vocal; e Gloria Rodríguez López, vocal.

Tras a conferencia de Francisco Domínguez, na que se detallou a traxectoria de Fernández do Rego como un dos intelectuais imprescindibles para comprender a evolución da cultura galega ao longo do século XX, Carlos Valle, secretario do xurado, procedeu a ler a acta. Nela os xurado constataba a dificultade na elección debido á elevada calidade dos tres textos, e como, tras intensas reflexións «Realidades paralelas» resultara seleccionado.

Cristina Pato quixo agradecer aos seus compañeiros finalistas, Míriam Ferradáns e Diego Giráldez, poñeren en valor nos seus artigos a necesaria atención ás emocións, especialmente nun ano tan complexo. Así, destacou «o amor á familia, aos amigos. E o amor pola literatura, que durante os meses de confinamento foi o meu apoio, especialmente a literatura galega, xa que era a que me quedaba máis a man, ao ter que me confinar en Galicia».

Finalmente, o presidente do xurado, Vítor Freixanes, destacou o compromiso de Afundación coa cultura e quixo acentuar o valor do «xornalismo literario, que é o tipo de xornalismo que recoñecen estes premios, xa que nel se integran textos destinados a perdurar e a ofrecer literatura nos xornais. Cristina Pato relatou no seu artigo unha metáfora do amor interxeracional á que podemos regresar, co mesmo interese de hoxe, dentro de moitos anos».

Cristina Pato

Cristina Pato é unha gaiteira galega, pianista clásica, escritora e educadora apaixonada. Aclamada como «unha virtuosa explosión de enerxía» por The New York Times, a súa vida profesional está dedicada á interpretación e á docencia que explora o rol das artes e das ciencias na sociedade. Ademais do seu traballo como música, Cristina traballou como artista residente na Universidade de Harvard e na Universidade de California Santa Barbara, onde creou un curso interdisciplinario sobre memoria xunto co neurocientífico Kenneth S. Kosik e a artista Kim Yasuda. Tamén traballou como asesora de educación de Silkroad, organización fundada polo violonchelista Yo-Yo Ma. É a fundadora do festival Galician Connection e escribe unha columna semanal para o xornal La Voz de Galicia. No curso 2019-2020 ocupou a Cátedra de Cultura e Civilización Española no King Juan Carlos Center da Universidade de Nova York (NYU). É doutora en Artes Musicais pola Rutgers University (EUA), e conta cos títulos superiores de Piano, Teoría da Música e Música de Cámara polo Conservatorio de Música do Liceu, e un Mestrado en Artes Dixitais da Universitat Pompeu Fabra. Na actualidade, está preparando un doutoramento en Estudos Culturais na Universidade de Santiago de Compostela.