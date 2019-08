Clausura do obradoiro “Percorre Tui” no que se formaron 20 desempregados en promoción turística e páxinas web

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, clausurou esta mañá que o obradoiro “Percorre Tui” no que se formaron 20 desempregados deste concello en promoción turística e en configuración de páxinas web.

No acto, o delegado territorial, estivo acompañado do alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e do xefe territorial de Economía, Emprego e Industria, Ignacio Rial.

O obradoiro de Tui contou con 20 alumnos e unha achega da administración autonómica de 288.807 euros. Estivo centrado en promoción turística local e información ao visitante así como en configuración e publicación de páxinas web, polo que os alumnos realizaron prácticas levando a cabo labores de creación de varias rutas que unan as parroquias do concello de Tui que tomaron como eixe o Camiño de Santiago, así como na realización dunha páxina web para a proxección do estudo e das rutas que se elaboraron na outra especialidade.

A principal novidade desta nova modalidade é que os participantes puideron combinar un contrato de formación e aprendizaxe durante nove meses, cun contrato en prácticas de polo menos tres meses máis nunha empresa emprazada no mesmo ámbito territorial e cunha actividade vinculada ás materias do obradoiro: “Tratamos así de combinar formación e aprendizaxe coa oportunidade dunha experiencia laboral”, explicou Cores Tourís. O obxectivo é seguir mellorando o emprego nos concellos galegos, especialmente os do rural, adaptando a oferta formativa ás súas demandas e necesidades de contratación.

Os obradoiros duais forman parte do compromiso da Xunta coa formación, xa que, segundo o delegado territorial, esta é a chave que pode abrir as portas a un futuro de oportunidades laborais. Así, o Goberno galego inviste este ano 135 millóns de euros en medidas centradas na orientación e na cualificación para favorecer o acceso dos galegos e galegas ao mercado laboral, con cursos que se adapten aos novos perfís profesionais e ás demandas e necesidades reais do tecido empresarial.

“Con estes obradoiros cumprimos un dobre obxectivo: obter unha maior empregabilidade dos nosos desempregados e facilitar a recuperación do patrimonio cultural e paisaxístico”, engadiu José Manuel Cores Tourís.

O delegado territorial recordou que xa son 4 os obradoiros aprobados dende o ano 2013 en Tui, “o que supón un investimento en formación por parte da Xunta de Galicia que rolda o millón de euros”.

En total, na provincia de Pontevedra desenvolvéronse no presente ano 26 obradoiros, 18 duais e 8 dirixidos a mozos de menos de 25 anos, nos que participaron 487 alumnos. No caso dos obradoiros duais, a novidade foi a combinación dun contrato de formación e de aprendizaxe durante nove meses. O investimento na provincia para obradoiros rondou os 6,4 millóns de euros.