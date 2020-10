Cerveira acolle as “II Xornadas Amizade” para realizar balance dos resultados da cooperación transfronteiriza e reflexionar sobre o futuro

Entre as autoridades convidadas están a presidenta da Deputación de Pontevedra, o presidente da CIM Alto Minho e o presidente da Xunta de Galicia; estes dous últimos aínda sen confirmar

A Axenda Estratéxica para a Cooperación Transfronteiriza Amizade Cerveira-Tomiño, proxecto cofinanciado polo FEDER a través do Programa Interreg V-A España-Portugal, desenvolveu ao longo dos últimos anos, varias accións para potenciar un desenvolvemento sustentábel do territorio, con repercusións positivas na mellora da calidade de vida e da cohesión social da poboación; no reparto e optimización dos equipamentos e servizos públicos de utilización colectiva e dos recursos humanos e económicos, nun programa de cooperación con vocación de futuro.

Desde 2014, a Eurocidade Cerveira-Tomiño ten vindo a afondar e a consolidar as relacións institucionais, a través dunha programación e xestión conxunta, e coa participación de máis de 10.000 persoas nas distintas accións e actividades organizadas con vista á formulación de solucións comúns para problemas comúns.

Para a conclusión do proxecto, o vindeiro 23 de outubro terán lugar as II Xornadas Amizade Cerveira-Tomiño, no Auditorio do CAE (Centro de Apoio ás Empresas en Cerveira), co propósito de realizar un balance dos resultados acadados, mais tamén reflexionar sobre o futuro da cooperación transfronteiriza.

Dado o actual contexto de pandemia Covid-19, e co fin de cumprir con todas as medidas de seguridade, a realización do evento terá formato mixto, lanzando a través deste convite a posibilidade de asistir presencialmente á sesión da tarde, que empezará ás 14.15h (hora protuguesa), segundo o programa previsto. Salientamos o “Debate: Europa sen fronteiras: O papel da cooperación transfronteiriza na consolidación do proxecto europeo” (17.00h).

Entre as autoridades convidadas están a presidenta da Deputación de Pontevedra (Carmela Silva), o presidente da CIM Alto Minho (José Mª Costa) e o presidente da Xunta de Galicia (Alberto Núñez Feijóo); estes dous últimos aínda sen confirmar.

Polas circunstancias excepcionais que vivimos, o Auditorio ten aforo limitado, polo que é imprescindible confirmar asistencia até o día 19 de outubro incluído, no enderezo: comunicacion@tomino.gal

*No caso de agravamento das medidas de prevención da Covid-19, o evento poderá ser realizado exclusivamente de forma virtual.