Baiona convoca ás mellores tripulacións no 34º Trofeo Príncipe de Asturias

O Trofeo Príncipe de Asturias volverá ter un marcado acento feminista e inclusivo coa celebración da HOLA! Ladies Cup e a participación nas regatas do barco AXA de vela adaptada

Baiona reunirá a partir do próximo venres a algunhas das mellores tripulacións do panorama náutico español no 34º Trofeo Príncipe de Asturias que o Monte Real Club de Yates e a Escola Naval Militar organizan un ano máis co patrocinio de ABANCA.

Durante os tres días que se prolongará a competición, a vila mariñeira galega será epicentro de varias regatas nas que, a falta de que se peche o prazo de inscrición, prevese que participen uns 80 barcos, que reunirán nas Rías Baixas a máis de 500 regatistas de toda a península.

O Monte Real Club de Iates e a Escola Naval Militar organizan desde o vindeiro venres e ata o domingo a trixésimo cuarta edición dunha das competicións náuticas máis prestixiosas de España

Entre eles veremos ao rei Juan Carlos que, recuperado da súa recente operación de corazón, inscribiuse para competir na clase 6 metros a bordo do Bribón 500 Movistar coa súa tripulación habitual, na que volverá ter como man dereita ao galego Pedro Campos.

Os 6 metros, agrupados nas clases Infititus Rent e 6 m Fórmula, conformarán dúas das 12 categorías coas que contará esta nova edición do Trofeo Príncipe de Asturias, unha das máis numerosas ata o momento en canto a clases refírese, cun amplo abanico de embarcacións.

Haberá unha clase Martin Miller ORC 0-1, Aceites Abril ORC 2, Gadis ORC 3, Volvo Autesa ORC 4, SH Robotic ORC 5, Engels & Volkers ORC Open e ORC Open Extra. Na clase STORAX clásicos volverán navegar algúns dos espectaculares veleiros da Agabace, a Asociación galega de barcos clásicos e de época; e xunto cos 6 metros, tamén participarán outros dous monotipos: a clase Solventis J80 e os Fígaro Beneteau.

O trofeo incluirá a gala entrega dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda á que está previsto que asista o rei Juan Carlos para recoller o premio ao Bribón Movistar como mellor barco do ano

A estes últimos verémolos na HOLA! Ladies Cup, a competición de mulleres incluída no marco do trofeo na que cada mes de setembro, desde hai 22 anos, mídense as súas forzas 36 regatistas chegadas de diferentes puntos de España e Portugal. 36 mulleres divididas en 6 tripulacións a bordo de 6 barcos idénticos que protagonizan un dos apartados máis atractivos do Príncipe de Asturias.

Un Trofeo Príncipe de Asturias que, ademais de feminista, aposta pola inclusión e pola mocidade. Na clase Open participará un barco, o AXA Seguros, no que, grazas ao apoio da aseguradora e da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, navegarán alumnos con diversidade funcional da Escola de Vela Adaptada do Monte Real. E este ano ademais, como novidade, a clase 6 metros ofrece a posibilidade ás tripulacións de levar a bordo, como convidado, a un menor de 15 anos ou menos, nunha clara aposta polo futuro na vela das novas xeracións.

Con estas características, o Trofeo Príncipe de Asturias levantará o pano o vindeiro venres en Baiona para poñer en escena tres xornadas deportivas e festivas cun completo programa que alternará regatas con almorzos, ceas, festas e fogos artificiais.

O venres, na xornada inaugural, sairán á auga os grandes barcos agrupados nas clases ORC 0, 1, 2 e 3; os J80 e as mozas da HOLA! Ladies Cup. Será a partir das tres da tarde. Previamente, no village do trofeo situado nos xardíns do Monte Real, Onda Cero Vigo realizará varias horas de programa en directo. E pola noite, unha vez finalicen as regatas, cea mariñeira para os participantes.

O sábado a xornada comezará ao mediodía, con bocinazo para todas as clases ás doce. A competición desenvolverase en diferentes campos de regata, tanto no interior da baía de Baiona como noutros puntos da ría de Vigo, e pola noite celebrarase a gala dos Premios Nacionais de Vela Terras Gauda.

Ademais do Bribón Movistar do rei Juan Carlos, como mellor barco; recibirán os prestixiosos galardóns o Estrela Damm ao mellor barco ORC; o tándem cántabro-galego formado por Diego Botín e Iago López Marra ao mellor equipo olímpico do ano; Martín Wizner e Pedro Ameneiro ao mellor equipo xuvenil do ano; o Marnatura ao mellor monotipo; Violeta do Reino á mellor regatista e Nauta 360 o Premio Mariano Aguado de Comunicación. Entregarase, ademais, un premio especial ao mellor proxecto deportivo ao Galicia 93 Pescanova, no ano no que se cumpren 25 anos do seu podio na Volta ao Mundo de vela.