Baiona acolle do 6 ao 8 de setembro unha nova edición do “Salitre Fest“

A segunda edición do Festival Salitre Fest volve a Baiona entre o 6 e o 8 de setembro, un evento único no que se aúna deporte e lecer nun espazo de referencia, a praia de Ribeira. Será un evento gratuíto que promete converter á vila nun fervedoiro de lecer para toda a familia.

O paseo da praia de Ribeira foi o escenario elexido para facer a presentación da nova edición do “Salitre fest” e nesta ocasión contou coa presenza do Director Xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa, do deputado de Deportes, Carlos Gorka, da deputada de Turismo Ana Laura Iglesias, do alcalde de Baiona, Carlos Gómez, a concelleira de deportes, Mirian Mar Costas e do director do evento Coque Araujo.

Na súa intervención o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, subliñou que “un evento así non podería celebrarse noutro lugar que Baiona” e destacou que “as administracións temos que traballar para ir máis alá do ámbito ibérico, para alcanzar maiores cotas”.

O Secretario Xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa, destacou a importancia dun evento que desde 2013 leva “facendo moito ruído e configurando un dos maiores eventos de Stand Up Paddle ou paddlesurf que conseguiu ser sede do Campionato de España durante catro anos consecutivos”.

Pola súa o deputado de Deportes, Carlos Gorka, quen estivo acompañado da deputada de Turismo Ana Laura Iglesias, salientou que a institución provincial “apoiará todas as iniciativas e eventos que poñen en valor o noso territorio e os valores do deporte” e puxo como exemplo o Salitre Fest, que combina as probas deportivas –con percorridos que permitirán a súa visualización desde toda a localidade- con concertos e un área gastronómica para facilitar a presenza dun publico familiar. “Creo que esta é unha tendencia que hai que fomentar porque o deporte ten que involucrar a todas as familias, a toda a cidadanía”, apuntou.

O Salitre Fest incluirá na súa programación o primeiro Campionato Ibérico de SUP (paddle surf), que reunirá na praia de Ribeira a deportistas de toda a xeografía nacional e de Portugal e puntuará para o circuíto nacional da Copa de España de SUP Race. Tamén se celebrarán as Sprints AESUP, en varias categorías e, en base as devanditas probas, este ano decidirase en Baiona o Campionato de España de Clubs.

A oferta deportiva mesturarase no Salitre Fest coa de ocio, cunha zona market e gastronómica (coa presenza de foodtrucks) no parque de A Palma, onde tamén se desenvolverán os concertos.