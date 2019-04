As campas da Catedral, San Telmo, San Francisco e As Clarisas soarán no concerto “As Badaladas de San Telmo”

O concerto “Badaladas de San Telmo”, o primeiro concerto de campás que se celebra na cidade, terá lugar o domingo 28 de abril ás 18,00h.

Na presentación deste concerto realizada onte, estiveron presentes o alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, o concelleiro de Cultura, Eduardo Freiría, a soprano e etnomusicóloga Montserrat Palacios e o compositor e artista sonoro Llorenç Barber.

Freiría destacaba a importancia de dar visibilidade a este instrumento e desta maneira “á profesión de fundidor, aos campaneiros e a propia arquitectura que alberga estes instrumentos musicais” unindo a tradición e a vangarda.

Pola súa banda Carlos Padín, subliñou o carácter distintivo que este concerto dá ás Festas de San Telmo de Tui con respecto a outras e o seu desexo de que este fora o “primeiro de moitos”.

Montserrat Palacios avanzou que a partitura tendrá unha sonoridade de matraca.Tendo en conta que é unha peza de madeira, recomenda estar atentos pois o son é máis baixo que o das campás. Finalmente subliñou que “estas pezas non existen e son moi difíciles de conseguir”.

No concerto haberá ademais un solo de matraca dunha peza recentemente restaurada

Na súa intervención Llorenç Barber, explicou que respecto ao mundo dos campaneros e das campás, “a modernidade non foi completa e deixou moitas cousas por facer nas esquinas”. “A sutileza do campanario antigo desaparece e agora cando soan campás, non sabes si soan en Sevilla o soan en Tui. O motor co seu martillo non distinguen matices, senón que sempre toca fortísimo e sempre no beizo”. Lorenç tamén subliñou que o que se va a “escoitar no concerto son os sons das campás, non melodías”.

Matraca ou carraca.

Instrumento de percusión formado por unha roda de táboas en forma de aspa que ao virar son golpeadas por pequenos mazos; produce un ruído seco e desagradable. “a matraca facíase soar nas igrexas por Semana Santa en lugar de campás ou campanillas”

Monserrat Barber e Lorenç Palacios cóntannos que acaban de chegar de Braga, onde celebraron outro concerto con motivo da conmemoración do 25 de abril. E nesta ocasión e baixo a coordinación artística do festival Música no Claustro e de preto de 25 voluntarios, con e sen experiencia musical, van a tocar as campás da Catedral de Tui, do Convento das Clarisas, da Igrexa de San Francisco e da Igrexa de San Telmo.

Serán 43 minutos de concerto coa Catedral como punto de inicio e sincronía cos demais campanarios, que, se ven non executan unha melodía, a peza está baseada nos ritmos do himno de San Telmo.

Aconséllase estar en continuo movemento polas rúas para apreciar as distintas sonoridades dos campanarios

O Paseo da Corredoira, a Praza de San Telmo e a Praza do Concello son algúns dos puntos recomendados polos expertos para escoitar o concerto, asegurando, que o fundamental é estar en continuo movemento polas diferentes rúas da cidade para poder percibir o son dos distintos campanarios. Destacaban ademáis as diferentes sonoridades que se poderán apreciar en cruces e espazos con construcións de diferentes alturas.

Dende a Praza do Concello ademáis poderán escoitar no alto da Catedral a campá de San Telmo e a de Santa Bárbara ao carón da Campá de Santa Ana, a máis antiga da cidade, do ano 1511 e unha joya do gótico.

As campás formaron parte das nosas vidas ao longo de moitos séculos, pero e como é unha campá?