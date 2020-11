Activistas de Mesoamérica protagonizan a segunda edición de ‘Defensoras de Dereitos’

O proxecto, impulsado pola Coordinadora Galega de ONGD e a Deputación de Pontevedra en colaboración coa Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, inaugúrase cunha exposición fotográfica nos comercios de Pontevedra, Gondomar e A Estrada

As mulleres defensoras de Dereitos Humanos de Mesoamérica, a rexión comprendida entre o sur de México e Costa Rica, son as protagonistas da segunda edición da iniciativa ‘Defensoras de Dereitos’ que empezou a camiñar hoxe en Pontevedra.

As súas historias de vida, o seu traballo en defensa dos dereitos das mulleres, das comunidades indíxenas, do territorio… son o fío condutor desta iniciativa impulsado pola Deputación de Pontevedra e a Coordinadora Galega de ONGD en colaboración coa Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

O pasado sábado inaugurouse nas Galerías Oliva de Pontevedra #Defensoras Semillas de Cambio, unha exposición fotográfica que recolle os retratos e as historias de vida e acción política de 15 mulleres defensoras de dereitos Humanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, México e Nicaragua.

Neste enlace>>> pode accederse a todas as fotografías e relatos.

As fotografías da exposición atópanse en total en 30 compercios repartidos entre Pontevedra, Gondomar e A Estrada. O obxectivo é achegar as historias persoais e colectivas das activistas a prol da xustiza social ao máximo de persoas posible no actual contexto de restricións de movementos debido á COVID-19.

A exposición é unha adaptación da campaña de IM-Defensoras que, baixo o nome #Defensoras Semillas de Cambio, ten como obxectivo homenaxear as máis de 2.000 defensoras articuladas en Mesoamérica arredor desta organización. Estudantes, xornalistas, labregas, académicas, sindicalistas, mestras, tecedoras, amas de casa, artistas…

As consecuencias da pandemia nas vidas das defensoras

A irrupción da pandemia e a resposta que están a dar os gobernos de Mesoamérica á mesma está a impactar enormemente sobre as vidas e o labor das activistas. “A pesar de que o coronavirus agravou a crise de dereitos humanos e a violencia estrutural que vive Mesoamérica desde hai siglos, os gobernos non consideran esencial o traballo das defensoras”, aseguran dende IM-Defensoras.

Dende marzo, 8 de cada 10 defensoras víronse obrigadas a confinarse e a suspender a súa actividade de acompañamento presencial ás compañeiras e comunidades coas que traballan. Ademais, neste contexto, o risco de sofrer violencia aumentou significativamente. Entre marzo e novembro de 2020, as alertas recibidas por IM-Defensoras incrementáronse un 123% respecto ao mesmo período do ano anterior. Se en 2019 foron 61, en 2020 xa son 136. Medraron as detencións arbitrarias, as campañas de desprestixio, a represión e a criminalización. Dende marzo, 10 defensoras mesoamericanas foron asasinadas.

Historias en forma de libro

Para dar a coñecer o risco que supón o traballo como defensoras de dereitos humanos e sensibilizar sobre as causas e consecuencias das situacións de desigualdade e pobreza que afectan ás súas vidas e aos países e comunidades onde viven, publicaranse tres libros dirixidos ao público xuvenil.

Neles, contaranse as historia de vida e activismo de tres defensoras de Honduras, México e Guatemala. Os tres libros estarán escritos pola marinense Lara Dopazo Ruibal, gañadora en 2020 do Premio Literario Illa Nova de Narrativa da Editorial Galaxia, e ilustrados por RotmInas e Conxenia.