A XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira está á procura de intervencións artísticas

A Fundación Bienal de Arte de Cerveira lanza o desafío a artistas nacionais e estranxeiros para o envío de propostas de intervención no ámbito do programa complementario da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que decorre de 10 de xullo a 13 de setembro de 2020.

O Concurso de Intervencións Artísticas 2020 decorre até 18 de abril e ten como obxectivo a promoción das artes e da cultura contemporánea. Procúranse proxectos innovadores e transversais en todas as áreas artísticas (artes visuais, audiovisual, teatro, danza, música, circo, grafiti, performance, pintura, escultura, instalación, vídeo, fotografía, entre outros), para integrar a programación complementaria da bienal de arte máis antiga do país e da Península Ibérica. “Con este concurso preténdese promover o intercambio artístico a través de linguaxes interdisciplinares, nun ambiente que se pretende multicultural”, explica Cabral Pito, director artístico do evento.

De recordar que a Bienal Internacional de Arte de Cerveira firma os seus 42 anos sobre o tema “Diversidade-Investigación. O Complexo Espazo da Comunicación pola Arte”.