A Guarda reclama un parque infantil seguro para Concepción Arenal

O pasado mércores 28 de agosto rematouse a instalación do parque infantil de Chan de Conde na rúa Concepción Arenal, na Guarda.

Entendendo que os elementos do parque tal como están instalados, nunha superficie inclinada, poden resultar inseguros, o alcalde da Guarda Antonio Lomba, mantivo contactos co promotor da obra, a Deputación de Pontevedra, e coa empresa que está a executala, para trasladarlle a súa preocupación e insatisfacción pola inseguridade e o acabado estético do parque.

Reclamou dos responsables da obra que tomen as medidas necesarias para certificar que o parque é seguro e cumpre coa normativa. De non ser así, instou a que fagan as actuación e correccións necesarias para que a instalación poda usarse polos máis pequenos con tódalas garantías.