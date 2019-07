A Festa do Peixe Espada dá Garda xa ten cartel oficial

Un colorido peixe espada, debuxado por Sara Lomba Vicente, de sexto de Primaria do colexio A Sangriña, foi a gañadora do concurso de carteis e será a imaxe da festa deste ano.

O concurso de carteis que cada ano convoca a Organización de Palangreiros Guardeses para ilustrar o cartel do seu Festa do Peixe Espada gañouno este ano Sara Lomba, unha estudante de 12 anos do Colexio A Sangriña, que presentou ao certame un debuxo moi colorido, moi na estética pop. A súa moderna visión do peixe espada adornará desde agora o programa de actividades e todo o relacionado coa festa que terá lugar a última fin de semana de xullo. Por outra banda, e seguindo coas novidades do evento, o que fose secretario xeral de Pesca engtre os anos 1987 e 1996, José Loira Rúa, será o encargado de ler o pregón inaugural do evento gastronómico e cultural, no que se espera a participación de centos de persoas. A festa deste ano dará comezo o sábado, día 27 de xullo, ás 11 da mañá coa actuación de Trebón dúas Xidos, unha hora despois celebrarase o pregón e acto seguido terá lugar a entrega do premio á gañadora do concurso de carteis, Sara Lomba. A presentación do IV Campionato Galego Inclusivo de Náutico Adaptado e a reprodución do vídeo “Historia Mariñeira da Guarda” conformarán o programa matinal.

Xa pola tarde sucederanse diferentes actuacións para todos os públicos como a do Mago Zana, o Grupo Boalleira ou o Grupo de Acordóns Mascarenhas, e pola noite celebrarase o Encontro dous Pobos.

O domingo terá lugar a presentación do evento internacional Ecodestin- Sensea, a cargo da Consellería do Mar, e tamén haberá actuacións musicais e de baile, e unha regata. Ao longo dos dous días poderase visitar o mercado artesanal, os diferentes postos de comida e gozar de diferentes actividades inclusivas.