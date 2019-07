A XXVII edición da Feira do Viño do Rosal péchase deixando moi boas sensacións

Un ano máis, e malia climatoloxía da xornada do sábado, unha gran asistencia de público acompañou a esta festa con denominación de orixe. Unha edición que péchase deixando moi boas sensacións e moitas expectativas cara o seu futuro.

A festa despediuse o domingo, xa pola tarde co grupo de Pandereteiras Tremelique que foi o encargado de poñer música á Feira do Viño ata as 18.30 horas cando Tonichi e Pacheco pecharon musicalmente esta edición ás doce da noite

O acto de inauguración correu a cargo da alcaldesa Do Rosal, Ánxela Fernández, quen destacou a singularidade e a importancia que esta festa ten para todos os rosaleiros.

O pregón deste ano correu a cargo de Almudena Alberca, primeira muller Máster of Wine de España e que dirixiu a cata coa que arrincou a Feira o venres pola mañá.

Tamén durante o acto de inauguración deste ano, presentouse a Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal. Foi o Director Xeral de Terras Gauda, Enrique Costas o encargado de explicar os detalles da mesma, entre os que está de maneira destacada o de resaltar a todas aquelas persoas ou accións que valoricen O Rosal.

Esta nomeou aos primeiros confrades, entre eles os representantes das nove adegas fundadoras, o conselleiro de Medio Rural, José González os alcaldes e alcaldesas do Baixo Miño e o presidente do Consello Regulador da DO Rías Baixas.

Durante os tres días da feira pasaron polo Rosal miles de persoas que gozaron das diferentes propostas da gastronomía galega e degustaron os prezados viños desta zona.

10K O ROSAL FEIRA DO VIÑO

Debido a falta de un permiso de tráfico para a celebración da proba 10K O ROSAL FEIRA DO VIÑO, a carreira aprázase ata o próximo DOMINGO 28 DE XULLO DE 2019. Asemesmo, ese mesmo dia organizaranse as carreiras de nenos e a andaina popular prevista no pasado fin de semana e dentro do programa da Feira.

A ORGANIZACIÓN INFORMA:

OS HORARIOS SERÁN: