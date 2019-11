A FEMP recoñece á Deputación de Pontevedra como unha das referencias en España en políticas culturais transformadoras da sociedade

A presidenta, Carmela Silva, destaca en Toledo o papel da cultura como ferramenta para o cumprimento dos ODS en relación á inclusión social, o desenvolvemento económico e territorial e a construción de pontes de solidariedade entre tódolos pobos da terra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, participou este martes na xornada da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) sobre “40 anos de políticas culturais locais”, celebrada no Pazo de Congresos de Toledo. A Deputación pontevedresa foi seleccionada xunto coa de Palencia e a Consellería de Cultura e Deportes de Castela-A Mancha para explicar o seu modelo de cultura transversal e transformadora da sociedade no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030 da ONU.

A provincia de Pontevedra foi recoñecida neste foro como unha referencia de boas prácticas dentro da Administración local española. Durante toda a xornada, reflexionouse sobre a estreita relación entre as políticas culturais e o cumprimento dos ODS cos que, en palabras de Carmela Silva, “se pretende construír un mundo máis humano”. Na mesa participou tamén a Alta Comisionada para a Axenda 2030, Cristina Gallach, e o director honorífico da Cátedra UNESCO de Políticas Culturais da Universidade de Girona, Alfons Martinell.

Carmela Silva afirmou que axudar ao cumprimento dos ODS é “unha vocación irrenunciable” da Deputación de Pontevedra e a cultura é unha das ferramentas para conseguilo. Os 17 Obxectivos aprobados pola ONU, engadiu, serven de principios reitores para a elaboración dos Orzamentos provinciais e como principios avaliadores da eficacia no gasto público. A programación cultural da Deputación de Pontevedra, apuntou, parte de catro piares básicos: inclusión social e igualdade, desenvolvemento económico, integración territorial e defensa do medio ambiente.

“A cultura accesible, participativa e feita para rachar barreiras é un dos mellores camiños para unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, apoderada e, por tanto, integrada”, explicou. “Cultura para todas e para todos; cultura, a pesar de todo, sobre todo despois duns tempos nos que parecía que a cultura era campo abonado para os recortes”, engadiu.

“O apoio ao sector cultural resulta básico nunha economía sustentable, rica e diversa. Dende o eido local é preciso crear as condicións para que as industrias culturais atopen oportunidades de negocio, se asenten, crezan e cheguen a exportar os seus produtos. A provincia de Pontevedra goza de moitas posibilidades neste campo”, recalcou. Unha estratexia na que, unha vez máis, cultura, deportes, medio ambiente, turismo e integración social se interrelacionan para dar forma ás políticas da Deputación de Pontevedra.

Silva puxo tamén o acento no feito de que “a cultura impregna todo o territorio dunha provincia que está vivindo unha transformación en pobos, vilas e cidades, que hoxe abren espazos urbanos ao encontro cidadán, que converten rúas e prazas en teatros ou salas de exposicións ao aire libre, onde se restauran edificios e se constrúen equipamentos que funcionan como contedores culturais ou referencias en si mesmas. As cidades e vilas da nosa provincia son axentes culturais activos e fixan poboación coa cultura”.

As políticas culturais da Deputación de Pontevedra están intimamente conectadas coa defensa do medio ambiente. “Cultura tamén é alzar a voz para reducir o uso dos plásticos, promocionar os nosos espazos naturais, defender o uso sostible dos nosos montes, das rías e apostar por un turismo que vaia máis alá do sol e da praia, que se centre nos nosos festivais musicais, na etnografía, na paisaxe ou na gastronomía”. Na súa opinión, a Administración local debe involucrarse no apoio á economía circular, ás enerxías renovables, ao consumo responsable e de proximidade e tamén ás novas tendencias de economía colaborativa e economía azul, para sacar partido dos océanos sen esquilmalos.

“Van 40 anos dende as primeiras Eleccións municipais de 1979 e dende entón “atrás quedan os tempos nos que a política cultural consistía en ter unha Concellería e nada máis; hoxe vivimos tempos nos que áreas como igualdade, medio ambiente, deportes, economía, urbanismo ou servizos sociais están intimamente relacionadas e non se entenden sen a cultura”. “Tempos nos que a política local xa non é unha illa, senón que se relaciona con correntes, movementos e inspiracións globais para un mundo mellor, no que a cultura constrúe pontes de solidariedade e amizade entre tódolos pobos”. A presidenta agradeceu a invitación da FEMP e comprometeuse a seguir facendo da cultura un eixe transversal de tódalas políticas provinciais e ao servizo do cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU para o ano 2030, “que na Deputación de Pontevedra nos tomamos moi en serio porque non hai tempo que perder”.